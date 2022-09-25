張淑娟被扯緋聞提告 馬英九批周玉蔻：應被媒體界開除

民進黨台北市長參選人陳時中(右)時常接受媒體人周玉蔻(左)專訪。(取材自《周玉蔻嗆新聞》直播)

資深媒體人周玉蔻日前指國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，又喊出票投民進黨 參選人陳時中 ，就是支持周玉蔻；前總統馬英九昨批評批評周玉蔻應被媒體界開除，周過去汙衊他被告，結果周玉蔻不但要公開道歉，還要賠錢。

被指緋聞女主角的張淑娟，今天10時30分將赴台北地檢署對周玉蔻提告。

馬英九說，告贏周玉蔻，「證明她常常口無遮攔，如果她有傷害到蔣萬安，應該要告她。」國民黨主席朱立倫昨表示，大家都知道，陳時中當部長時，所有人都說周玉蔻是他的地下部長；現在周就好像是他的競選總幹事一樣，陳想切割是不可能的。

對於在野黨緊咬「投陳時中就是投給周玉蔻」，陳時中昨強調他與周「沒私交」。但周玉蔻再度貼文表示「那叫『放電』開示啦」，表示「阿中，蔻蔻姐愛你、佩服你，蔻姐不會被挑撥，蔻姐的一票投給你，還會替你拉100票、1000票、萬萬票，投給陳時中，當然不是投給周玉蔻而已。」她也舉雙手歡迎蔣萬安對她提告。

台北市長柯文哲 說「最好兩個再綁在一起，每天講票投陳時中、就是支持周玉蔻，我看民進黨受得了嗎？」並酸說，陳時中過去三年就去周玉蔻節目12次，像吸毒者現在戒毒來不及，現在才裝不熟太慢了，相信他（陳）現在是「戒毒症候群」很痛苦。

陳時中反嗆，用醫療名詞炫弄，形容不存在的情況，「他（柯文哲）自己才有這樣的症候群」；陳時中說，他跟周玉蔻就是公務往來，相關新聞需要時接受訪問，把政策說清楚，「私交一點都沒有」。周玉蔻昨晚在臉書嗆柯文哲，「聽到你講我的名字就想吐！以後不准你柯文哲講『周玉蔻』三個字，討厭死了！」宣布已封鎖柯文哲。

國民黨文傳會主委、立委洪孟楷指出，過去是誰利用媒體人節目在爆料、放話、帶風向？有多少應該是下午2時正式公布的資訊，搶先在早上的廣播節目曝光，又有多少疫苗到貨的消息提前被媒體人臉書獨家消息破哏？陳時中管不住衛福部及自己的嘴，還有什麼好說。

陳時中前天說「投給蔣萬安就是投給周玉蔻」，蔣萬安昨嗆「他還好嗎？」很多人不知道陳時中在說什麼，陳跟周表面切割、暗地合謀；跟周交好的是陳，要跟周切割的也是陳。周玉蔻曾邀請陳一起去打高端，好交情沒有人可以比得上；前幾天兩人一起在節目上面欺負慈濟，那時候陳時中為什麼不切割？

中廣董事長趙少康表示，周玉蔻近日發言是非公平不分，帶壞選風太惡質，已經到了沒有下限地步；對於陳時中切割周玉蔻，趙稱「來不及了！」指出「喜歡周玉蔻，就投民進黨」、「投民進黨就是投周玉蔻」。

無黨籍參選北市長的黃珊珊昨表示，綠營長期養側翼養成自走砲，他們（民進黨）應該悔不當初吧。