我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

中共20大2296名代表選出 原籍台灣的盧麗安當選

驚險10小時 怪手涉溪 宜蘭受困沙洲66人與狗獲救

記者戴永華／宜蘭即時報導
歷經10小時驚險搶救，挖土機涉溪載出受困沙洲的66名露營客。圖／消防局提供
歷經10小時驚險搶救，挖土機涉溪載出受困沙洲的66名露營客。圖／消防局提供

超大豪雨狂炸台灣宜蘭，造成清水地熱溪水暴漲，在溪邊沙洲野營遊客來不及逃出，今天上午被發現共兩處27輛車、66人受困待援；由於天色漸晚，擔心入夜山上雨勢漸大，緊急出動挖土機挪移溪石改變河道，並以跨越溪床7梯次接駁的方式，晚間6點多把人全數救出，無須送醫。

宜蘭昨晚至今雨勢不斷，造成山區溪水暴漲，滾滾泥流傾瀉而下。原本是民眾8時40分發現，清水地熱溪床對岸沙洲有人車受困，警消到場使用大聲公與對岸遊客聯繫，對方表示食物與水充足，17輛車43人安全無虞，暫等待水退後再撤離。

小朋友緊緊依靠在搜救人員身旁，被挖土機載送救出。圖／消防局提供
小朋友緊緊依靠在搜救人員身旁，被挖土機載送救出。圖／消防局提供

不過10時半，警消在現場發現第二處民眾受困溪邊沙洲，10車23人也是去露營受困，位置相對比較安全，只是人車暫時出不來；11時左右，17輛車中有1輛紅色休旅車不慎被溪水淹沒，還好車上人員幸運逃出，目前車子卡在礁石上動彈不得，險象環生。

一輛紅色休旅車不慎被溪水淹沒，還好車上人員幸運逃出，紅車卡在礁石上動彈不得，險象...
一輛紅色休旅車不慎被溪水淹沒，還好車上人員幸運逃出，紅車卡在礁石上動彈不得，險象環生。記者陳正興／攝影

雨勢沒有停，露營客全身濕冷，無法等到溪水退去再救。警消下午動用兩部挖土機400P及300P進駐，挪移砂石改變水道及水位，消防局第一大隊副大隊長張舜堯等人以人力攙扶徒步方式，利用溪谷抽水機便橋，於下午1時16分先讓第一批的10車23人安全撤離。

>

超大豪雨狂炸宜蘭，造成清水地熱溪水暴漲，在溪邊沙洲野營遊客來不及逃出，共有兩處2...
超大豪雨狂炸宜蘭，造成清水地熱溪水暴漲，在溪邊沙洲野營遊客來不及逃出，共有兩處27輛車、66人受困待援。圖／消防局提供

搜救人員評估因天色漸晚，深怕山上雨勢漸大，擔心受困民眾人命安危，決定以挖土機接駁方式將民眾救出上岸，4點左右挖土機過溪，每個人都穿上救生衣，分成7梯次由搜救人員護送，大約在晚上6點多把剩下的40餘人全數載運出來，還有一條狗被救，開心搖尾巴。救援行動歷時約10小時，受困者無需就醫，自行返家。

縣消防局長徐松奕呼籲，氣象局針對宜蘭地區已發布豪大雨特報，平地及山區都可能出現短延時強降雨，山區雨勢預期較大，呼籲民眾勿靠近河邊，並停止在行水區露營、戲水及溯溪等遊憩活動，以免下游水位暴漲，發生危險。

歷經10小時驚險搶救，警消動用挖土機傍晚把受困沙洲的露營客及狗全部救出。圖／消防...
歷經10小時驚險搶救，警消動用挖土機傍晚把受困沙洲的露營客及狗全部救出。圖／消防局提供

休旅

上一則

蔣萬安發言人「酸牙醫不是醫生」 陳時中批不懂歷史

延伸閱讀

宜蘭選情╱藍控江聰淵論文 「像小學生剪貼簿」

宜蘭選情╱藍控江聰淵論文 「像小學生剪貼簿」
葉毓蘭「回復本姓」 改名游毓蘭

葉毓蘭「回復本姓」 改名游毓蘭
葉毓蘭「回復本姓」 改名游毓蘭

葉毓蘭「回復本姓」 改名游毓蘭
罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

熱門新聞

愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
八德運動中心在強震下隔音板塌落。(擷自影片)

才裝修好...強震驚嚇畫面曝 桃園八德羽球場天花板崩塌

2022-09-18 12:26
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30

超人氣

更多 >
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難

封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難
裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位

裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位
網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭

網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭
劉強東捲性侵案後 「奶茶妹」章澤天小腹隆起疑懷二胎

劉強東捲性侵案後 「奶茶妹」章澤天小腹隆起疑懷二胎