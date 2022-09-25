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蔣萬安發言人「酸牙醫不是醫生」 陳時中批不懂歷史

記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中今出席牙醫界後援會成立大會。圖／陳時中競選團隊提供
民進黨台北市長參選人陳時中今出席牙醫界後援會成立大會。圖／陳時中競選團隊提供

台灣年底九合一選舉倒數2個月，牙醫師出身的民進黨台北市長參選人陳時中今出席牙醫界後援會成立大會，現場超過2500位牙醫界人員出席力挺，讓陳時中高喊「回家真好」，針對藍營日前批評「牙醫連醫師都談不上」，陳時中回嗆，對歷史太不了解，強調牙醫師不容汙衊，也不該詆毀不做社會公益。

國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊發言人李德維日前表示，民進黨台北市長參選人陳時中只是一名牙醫，「連醫師都談不上」，又怎麼能當衛福部長，憑什麼選市長。

陳時中今下午出席牙醫界後援會時表示，先是感動牙醫界人士的力挺，「回到家裡真好」，競選到了現在過了70幾天，來這裡加點油，讓他更有力往前衝。

陳時中話鋒一轉指出，有人說牙醫師甚至連醫師都不是，其實對歷史不太了解，民國65年就已經公布新醫師法，就公布牙醫是醫師。

陳時中表示，現今的牙醫師並非法律的公布才成為牙醫師，今天牙醫師有這樣的地位，不是坐在那從天上掉下來，是這30多年來大家一起努力，一腳步一腳部走來，在診所把病人照顧好、在學校把學問研究好把學生教好，在社會闖憑一句「利他」，打下牙醫界的基礎。

陳時中強調，「我們也不容汙衊，但要繼續努力，畢竟自認為牙醫師對社會很有貢獻，是社會正向力量，不會因任何汙衊退卻腳步，不會因為任何詆毀不做社會公益」，會繼續證明牙醫師價值。

另外，台北市牙醫師公會理事長蕭仰嶔在陳時中競選市長牙醫界後援會成立大會致詞時表示，針對「牙醫連醫師都談不上」的說法，對牙醫師職業不尊重，他認為蔣萬安應該回應並提出道歉。

民進黨台北市長參選人陳時中今出席牙醫界後援會成立大會。圖／陳時中競選團隊提供
民進黨台北市長參選人陳時中今出席牙醫界後援會成立大會。圖／陳時中競選團隊提供
民進黨台北市長參選人陳時中今出席牙醫界後援會成立大會。圖／陳時中競選團隊提供
民進黨台北市長參選人陳時中今出席牙醫界後援會成立大會。圖／陳時中競選團隊提供
民進黨台北市長參選人陳時中今出席牙醫界後援會成立大會。圖／陳時中競選團隊提供
民進黨台北市長參選人陳時中今出席牙醫界後援會成立大會。圖／陳時中競選團隊提供

陳時中 民進黨 國民黨

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