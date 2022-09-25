蔣萬安發言人「酸牙醫不是醫生」 陳時中批不懂歷史

民進黨台北市長參選人陳時中今出席牙醫界後援會成立大會。圖／陳時中競選團隊提供

台灣年底九合一選舉倒數2個月，牙醫師出身的民進黨 台北市長參選人陳時中 今出席牙醫界後援會成立大會，現場超過2500位牙醫界人員出席力挺，讓陳時中高喊「回家真好」，針對藍營日前批評「牙醫連醫師都談不上」，陳時中回嗆，對歷史太不了解，強調牙醫師不容汙衊，也不該詆毀不做社會公益。

國民黨 台北市長參選人蔣萬安競選團隊發言人李德維日前表示，民進黨台北市長參選人陳時中只是一名牙醫，「連醫師都談不上」，又怎麼能當衛福部長，憑什麼選市長。

陳時中今下午出席牙醫界後援會時表示，先是感動牙醫界人士的力挺，「回到家裡真好」，競選到了現在過了70幾天，來這裡加點油，讓他更有力往前衝。

陳時中話鋒一轉指出，有人說牙醫師甚至連醫師都不是，其實對歷史不太了解，民國65年就已經公布新醫師法，就公布牙醫是醫師。

陳時中表示，現今的牙醫師並非法律的公布才成為牙醫師，今天牙醫師有這樣的地位，不是坐在那從天上掉下來，是這30多年來大家一起努力，一腳步一腳部走來，在診所把病人照顧好、在學校把學問研究好把學生教好，在社會闖憑一句「利他」，打下牙醫界的基礎。

陳時中強調，「我們也不容汙衊，但要繼續努力，畢竟自認為牙醫師對社會很有貢獻，是社會正向力量，不會因任何汙衊退卻腳步，不會因為任何詆毀不做社會公益」，會繼續證明牙醫師價值。