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李安妮將參加安倍國葬 下榻安倍與李登輝密會的飯店

記者丘采薇／台北即時報導
日本前首相安倍晉三（右）曾前往翠山莊拜會已卸任的前總統李登輝（左）。本報系資料照片
日本前首相安倍晉三（右）曾前往翠山莊拜會已卸任的前總統李登輝（左）。本報系資料照片

日本政府將於9月27日舉辦前首相安倍晉三國葬，李登輝基金會董事長李安妮也受邀參加。李登輝今天會今天表示，里安妮將於明天一早啟程，27日參加國葬，預計28日返國。而李安妮這次將下榻東京東急大飯店（Capitol Hotel Tokyu），該飯店也是前總統李登輝與安倍晉三於2015年秘密見面的地方。

李登輝基金會表示，2015年7月，李登輝受邀赴日並且在國會演講，當時下塌的飯店就是東京東急大飯店。而根據李登輝前日本秘書早川友久的敘述，時任首相的安倍晉三透過飯店內較隱密的通道，前往李登輝住宿的房間，而當時李安妮也在現場。

李登輝基金會表示，後來李登輝與安倍暢談了將近半個小時，「就像許久不見的父親與兒子見面」。因此多年後，李安妮因著國葬而赴日，並且入住當年李登輝與安倍晉三見面的飯店，想法是該地點有著難以取代的情感及歷史意義。此外，李安妮與前總統李登輝夫人曾文惠，各有一封慰問私函，也會在這次的旅途中送交安倍家屬手中。

李登輝基金會執行長鄭睦群表示，9月26日李安妮一行人將與日本「李友會」餐敘，其它行程尚在安排中，會找適當時間對外說明。

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