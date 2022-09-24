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赴柬埔寨遇工作陷阱 跨部會小組救2百餘人返台

中央社台北24日電
台刑事局今天表示，跨部會小組已營救279人從柬埔寨等處返台，並救出60餘人已在柬埔寨等待安排返國，將指派專責人員持續救援。圖為西港街頭。(中央社)
台刑事局今天表示，跨部會小組已營救279人從柬埔寨等處返台，並救出60餘人已在柬埔寨等待安排返國，將指派專責人員持續救援。圖為西港街頭。(中央社)

柬埔寨先前爆發工作陷阱、人口販運等狀況。台刑事局今天表示，跨部會小組已營救279人從柬埔寨等處返台，並救出60餘人已在柬埔寨等待安排返國，將指派專責人員持續救援。

刑事局發布新聞資料指出，行政院跨部會小組從8月8日成立，至昨天止，已協助營救279名國人從柬埔寨及泰國緬甸地區返台。

刑事局表示，目前有60餘名國人已救出在柬埔寨境內等待安排返國，行政院跨部會小組將指派專責人員持續救援，並緊急編列新台幣300萬元（約9.4萬美元），救援在海外遭人口販運的國人，國人若無法自行支應相關費用，可先借支機票費等，以便順利返國。

刑事局指出，民眾從柬埔寨等處返國後，經被害人鑑別後，能向警察機關提出安置需求，經初步鑑別為人口販運被害人或疑似被害人，會再通報移民、勞政、社政機關協助安置或收容，被害人若有需求可向警方提出。

刑事局表示，外交部駐外館進行跨部會合作，並協調通報當地政府移民邊境執法單位共同協助救援，且指派專人到柬埔寨協助救援國人及負責急難救助，同時與僑務委員會、當地台商協會、非政府組織（NGO）組織密切聯繫，提升救援能量。

刑事局指出，跨部會小組也派遣專人在當地執行救援，感謝民間團體、國際救援機構及東南國家各執法機關共同合作，會持續建構多元救援管道，營救更多國人返台。

移民 警察 邊境

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