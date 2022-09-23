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拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

路透：台灣官員稱中國鎖台屬戰爭行為 誓不投降

中央社台北23日綜合外電報導
圖為8月初中國宣布在台灣周邊海域軍演後，靠泊在高雄左營軍港的汾陽號巡防艦（舷號934）。中央社
圖為8月初中國宣布在台灣周邊海域軍演後，靠泊在高雄左營軍港的汾陽號巡防艦（舷號934）。中央社

路透報導，台灣政府一位高階安全官員以罕見堅定且直接的口吻表示，中國封鎖台灣或占領台灣離島，將被視為戰爭行為，且台灣不會投降。

台灣總統蔡英文和其他政府官員一再表示希望維持和平，但如果遭到攻擊，將會進行自我防衛。何種情況下有必要針對攻擊作出回應？考量諸多情境，台灣政府通常未就此詳述。

戰略專家認為，中國可能不會對台灣直接發起全面性正面攻擊那樣的軍事行動，北京當局可能的行動包括展開封鎖，藉以試圖逼迫台灣接受中國統治。

自從聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問台灣以來，兩岸緊張情勢急劇升高，中國在台灣周邊展開包括發射飛彈和對台封鎖等大規模軍事演習，接下來雖然縮小規模，但後續軍事活動沒有停歇。

台灣和美國、日本等盟邦都關注與中國之間的任何衝突將會如何發展，還有台灣與盟友可能如何應對。

不願具名的台灣高階安全官員向路透指出，中國於裴洛西訪台後進行軍演，突顯出如果出現最糟狀況，可能會發生什麼事，並聚焦分析台灣將作何回應。

這名官員說，「封鎖是種戰爭行為、占領一座離島是種戰爭行為」，並強調台灣認為北京此刻不太可能採取前述的任何一種行動。

「他們奪取（離島）的唯一目的就是迫使我們談判或投降。但我們不會投降或談判。」

許多軍事戰略家，甚至台灣國防部都曾經表示，在沒有發動全面入侵的情況下，中國可能會試圖占領台灣離島，例如就在中國近海的金門群島和馬祖列島。

這名官員說：「那些都屬於軍事行動，這沒有模糊的空間。」

中國國務院台灣事務辦公室沒有立即回應路透社的置評要求。

上述官員同時表示，台灣方面沒有排除明年中國會在台灣周邊發動大規模軍事演習的可能性，屆時台灣正為2024年初的總統大選進行準備。

官員提到：「這是我們此刻憂心的事。」中國可能採取的其他行動還包括加強在台灣周邊的「灰色地帶」戰術，包含運用民間船隻作掩護或進行網路攻擊，展開進犯。

這名官員還說，除了大約每個月一次派出軍艦通過台灣海峽的美國之外，其他國家應該向北京展現出，一旦台灣遭到攻擊，他們會有所回應。

「提升嚇阻非常重要，不只是美國，歐洲國家和日本也應該加入這股嚇阻力量。」

總統拜登（Joe Biden）在18日播出的媒體訪問中說道，如果中國入侵台灣，美國軍隊將協防台灣，這是他在這項議題作出截至目前最明確的表態。

這名官員更說，台灣生產全球最先進半導體，確保穩定符合全世界利益，「台灣海峽面臨壓力就是給晶片供應帶來壓力」。

北京 裴洛西 日本

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