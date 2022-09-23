蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

媒體人周玉蔻昨天指國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴，當年的緋聞 女主角是張淑娟，張淑娟今天發聲明澄清，指不實指控毀她名節，也破壞她多年的平靜生活，已委託律師對周玉蔻和媒體人蔡玉真提告。

張淑娟透過台北市議員王鴻薇發表聲明，她表示自己25歲當選中華民國 小姐至37歲結婚，期間沒有鬧過任何緋聞，媒體指涉「晶華事件」時間點1999年12月5月，她當時在東森電視台主持兩個節目「食全食美」和「大生活家」，是公眾人物，嚴謹自律，沒有任自損清白的事。

張淑娟說，她從小在眷村長大，在華航任職期間參選中華民國小姐，從來不是名媛，也沒有以名媛自居，更鮮少參與外界社交活動，2017年從台塑退休 後潛心學畫，今年取得東海美術研究所碩士學位，相關不實指控毀人名節，也破壞她多年平靜生活。

張淑娟說，她素來和政治無涉，本來不願隨緋聞起舞，但周玉蔻和蔡玉真在民視節目中和臉書對他的不實指控空穴來風、惡意栽贓，讓她無法忍受。

張淑娟說，她已委請安理國際法律事務所律師楊佳陵，決定在近日內提告，以正視聽，若其他媒體和平台有不當轉述或引用，也將尋求法律途徑解決。