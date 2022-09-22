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台29日起「微解封」 3+4前3天可1人1室 全面恢復免簽

記者鄒尚謙、許政榆、邱宜君、鄭媁、廖士鋒／台北23日電
台行政院拍板邊境二階段開放，29日起，每周入境旅客人次從5萬調升至6萬人次，入境採檢改採快篩。圖為桃園機場檢疫人員確認旅客入境檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）
台行政院拍板邊境二階段開放，29日起，每周入境旅客人次從5萬調升至6萬人次，入境採檢改採快篩。圖為桃園機場檢疫人員確認旅客入境檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

行政院長昨拍板二階段開放邊境，第一階段9月29日起鬆綁入境規定，每周入境旅客人次調升至6萬人次，不再採唾液PCR而改快篩，全面恢復免簽等；第二階段則是觀察近一周疫情，最快10月13日起，入境檢疫改為「0+7」，每周入境人次調升至15萬人次。最快年底有機會鬆綁口罩禁令。

新冠疫情蔓延超過兩年，各國陸續解除入境檢疫措施，而台灣也終於要敞開邊境。二階段開放措施，僅第一階段確定時間，9月29日起先「微解封」，入境旅客人次每周提升至6萬人次，但仍維持「3+4」，前三天可採「一人一室」，後四天外出仍須兩日內快篩陰性，入境採檢改為快篩，同時核發四劑快篩給民眾，全面恢復免簽。

開放陸港澳人士申請來台

陸委會昨同步宣布29日起，開放陸港澳籍人士申請入境，陸籍人士探親、奔喪需求；陸籍航空、航運公司駐點人員；陸籍航空器、船舶之機組員、船員、技術人員等相關人員；經許可來台投資之陸資事業人員可向各目的事業主管機關申請專案入境，港澳籍人士來台探親、奔喪及從事商務活動。

第二階段，最快10月13日上路，入境檢疫改為「0+7」，取消開立居家檢疫通知書，無症狀入境者可搭乘大眾交通工具；每周入境人次調升至15萬人次，開放非免簽證國家入境、一般社會訪問及觀光、取消禁團令等。

是否如期上路視疫情變化

本土昨新增4萬2212例，境外移入258例，死亡59例，中重症275五例，與上周同期相比下降6.8%。指揮中心指揮官王必勝表示，第二階段是否如期上路，將視未來一周的疫情變化，若疫情持續往下降，最快29日預告入境檢疫措施調整為「0+7」，同時代表走向「自主防疫」的時代。

「0+7」上路，防疫旅館、防疫車隊將走入歷史，電子圍籬全面取消，自主健康管理民眾若快篩陽須自行通報，不再有關懷人員、簡訊、防疫追蹤系統及地方政府的關懷服務、防疫包。

國內防疫規範將另案處理

指揮中心預告邊境大幅度鬆綁，台灣防疫措施仍維持，口罩令持續，王必勝昨搶在行政院院會公布邊境鬆綁新制前，接受電台專訪，提前曝光新制制度，同時透露國內的「口罩令」最快在「0+7」新制後解除，僅需要在密閉空間、捷運等大眾運輸上配戴口罩；不過院會後，王必勝改口，未來仍有流感疫情等，口罩令最快年底鬆綁。

而確診者目前仍須執行「7+7」的隔離檢疫，指揮中心發言人莊人祥表示，國內防疫規範將「另案處理」，不會跟邊境放寬一併討論，不過，國內防疫也朝放鬆方向思考，朝全面取消或縮短自主健康管理時間。

開放國境 2階段上路 資料來源：中央疫情指揮中心 製表：聯合報醫藥組
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