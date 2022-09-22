我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed恐主導衰退 道股勉守3萬點

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

日媒專訪 吳釗燮：須慎防中國以戰爭轉移內在矛盾

中央社台北22日電
外交部長吳釗燮。（本報系資料庫）
外交部長吳釗燮。（本報系資料庫）

台外交部長吳釗燮接受日本媒體專訪指出，台灣必須審慎面對中國利用外在危機或挑起戰爭，來轉移內在矛盾，以鞏固中國國內的權力基礎。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮昨天接受「日本經濟新聞」及「日經亞洲」（Nikkei Asia）駐台記者聯合訪問，專訪內容已於今天以「中國野心不僅止於台灣」及「台灣警告中國威脅將在習近平第三任內升高」為題刊出。

吳釗燮在聯訪中表示，近來台海情勢緊張的根源在於中國對外擴張的野心，而非導因於國際友人訪台，國際友人訪台只是中國進行大規模軍演及挑釁行動的藉口。

吳釗燮譴責近期中國軍機連日跨越海峽中線及侵擾台灣防空識別區，試圖改變台海現狀，嚴重危害區域安全及穩定，並強調台灣人民有堅定自我防衛、抵禦任何侵略的決心。

吳釗燮也就近期美國總統拜登信守對台灣安全承諾及民主國家嚴正關切台海和平穩定，表達台灣的誠摯感謝，重申維持現狀是台灣的一貫政策，台灣的前途只能由台灣人民決定。

吳釗燮指出，中國野心不僅限於台灣，除在東海升高緊張，在南海進行島礁軍事化，更突破第一島鏈擴張勢力到南太平洋乃至印度洋地區。中國與索羅門群島簽署安全協定，另從柬埔寨、緬甸、孟加拉、斯里蘭卡、巴基斯坦，遠至吉布地，以帶路計畫協助發展為名，進行控制當地戰略性港口之實，情勢發展令人擔憂。

針對台灣半導體產業具全球舉足輕重地位，吳釗燮也呼籲，民主國家應團結合作，形成有韌性的產業結構，共同建構「民主晶片」的永續供應鏈，避免威權國家將民主國家生產的晶片用於其武器，威脅民主國家的安全。

吳釗燮指出，中國多年來採取經濟脅迫手段，威逼包含台灣在內的民主國家，但台灣以力挺澳洲、立陶宛產品的方式，表達對民主夥伴的堅定支持，民主陣營也逐漸加強團結，合力對抗中國對單一國家的霸凌。

吳釗燮強調，台灣必須審慎面對中國利用外在危機或挑起戰爭來轉移內在矛盾的焦點，以鞏固國內的權力基礎。台灣是一個負責任的國家，不會挑釁，並願意在和平、主權、民主、對等的原則上，與中國進行對話；台灣得到國際支持時不冒進，但受到中國壓力時也絕不屈服。

晶片 日本 拜登

上一則

澎湖海廢藝術牆 浮球瓶蓋塑膠桶宣導守護海洋

延伸閱讀

吳釗燮接受日媒專訪 指出中國的野心不限於台灣

吳釗燮接受日媒專訪 指出中國的野心不限於台灣
吳釗燮接受日經專訪 籲各國打造「民主晶片」生態系

吳釗燮接受日經專訪 籲各國打造「民主晶片」生態系
吳釗燮邀宴 捷克參議員德拉霍斯：盼促台捷直航

吳釗燮邀宴 捷克參議員德拉霍斯：盼促台捷直航
台外長投書巴西媒體 籲支持台灣參與聯合國

台外長投書巴西媒體 籲支持台灣參與聯合國

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息
美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國
結婚6年沒行房 她用監視器揭穿老公「隱藏秘密」大崩潰

結婚6年沒行房 她用監視器揭穿老公「隱藏秘密」大崩潰