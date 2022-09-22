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台指揮中心何時該裁撤？專家提醒先想清楚這兩件事

記者邱宜君、鄒尚謙／台北即時報導
台灣隨邊境和國內防疫措施走向常態、疫苗覆蓋率拉升，指揮中心是否也該裁撤了？國內專家看法有異。記者許政榆／攝影
台灣隨邊境和國內防疫措施走向常態、疫苗覆蓋率拉升，指揮中心是否也該裁撤了？國內專家看法有異。記者許政榆／攝影

台灣各界呼籲已久的「邊境解封」終於進入最後倒數，下一個可望放寬就是口罩令。隨邊境和國內防疫措施走向常態、疫苗覆蓋率拉升，指揮中心是否也該裁撤了？國內專家看法有異。前疾管局副局長施文儀建議應開始改傳染病分類、僅通報中重症，進而裁撤指揮中心，ACIP召集人李秉穎則認為，仍有必要通報確診，應由指揮中心繼續監測疫情並統籌疫苗接種等事宜。

疾管署於2020年1月20日宣布成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，至今已滿2年又8個月。指揮官王必勝今表示，如果疫情穩定趨緩、接種疫苗等防疫措施都常態如流感，就不需要指揮中心了。

前疾管局副局長施文儀說，確實應朝裁撤指揮中心的方向前進，現在最重要的，是要先想清楚兩件事，首先，應研判新冠肺炎是否已不適合繼續列於第五類法定傳染病？再者，是有什麼事還沒準備好，所以還需要指揮中心來指揮？

施文儀說，平常就有很多傳染病，都不需要一個指揮中心，有疾管署就足以因應。如果指揮中心研判新冠疫情已弱化，致死率、嚴重度都下降，應先將傳染病改列為第四類，僅通報中重症。然後觀察一到兩周，若批次通報、病毒監測、國際旅遊都運作順暢，就可裁撤指揮中心。

李秉穎抱持不同看法。他說，即使邊境開放「0+7」，指揮中心也不能降級，或將新冠肺炎移出法定傳染病，因指揮中心仍需要統計確診個案數，監測疫情概況調整防疫政策；若沒有法律規定要通報等等，防疫政策就無法即時因應疫情發展。

「未來指揮中心的重心可放在預防重症上。」李秉穎指出，新冠肺炎尚未流感化，遑論感冒化，要預防重症就要將疫苗打好，特別是高風險族群還有部分人未打滿疫苗，仍待指揮中心規劃統籌。

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