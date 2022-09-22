吳釗燮接受日媒專訪 指出中國的野心不限於台灣

台外交部長吳釗燮（右）接受「日本經濟新聞」及「日經亞洲」（Nikkei Asia）駐台記者聯訪。（外交部提供）中央社

台外交部長吳釗燮接受日媒專訪表示，中國的野心不僅限於台灣，也正延伸至其他國家。8月初聯邦眾議院議長裴洛西 訪台後，中國升高軍事威脅，他呼籲國際社會合作應對。

日本經濟新聞今天刊登21日專訪吳釗燮的報導。有關台灣的現狀，吳釗燮指出，中國即便動用軍事手段也要奪取台灣的野心昭然若揭。裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國對台灣的軍事威嚇日益升高，情況嚴峻。

他表示，台海目前之所以陷入緊張狀態，並非因為各國政要陸續訪台，而是因為中國的野心所致。他指出，解放軍 的威脅並不限於台灣，甚至擴及日本周邊、東海、南海及印度太平洋等地區，解放軍的行動趨於頻繁。

他認為，南太平洋島國的索羅門群島今年4月與中國簽訂安全協議。針對中國的海洋擴張行動，民主陣營的合作至為重要。

有關中國的情況，吳釗燮說：「作為中國權力基礎的（高度）經濟成長開始陷入停滯的現在，對台灣而言是最危險的。」

日本經濟新聞指出，中國國家主席習近平為提升國內的向心力，很可能對台灣展現更強硬的姿態，吳釗燮所言透漏出對此情況的高度警戒。

五年一度的中共領導層人事換屆的第20次全國代表大會將在下個月召開。一般認為，習近平將在中共20大展現統一台灣的強烈意志，強調兩岸統一的意義與正當性。

吳釗燮受訪時表示，中共20大召開後，對台威脅可能更為嚴峻。他說：「台灣必須（為中國的軍事壓力）做好準備。如同烏克蘭向俄羅斯所展現的強烈的自衛意志至為重要。」

為抗衡中國，他表示，有必要加強與美國的合作，尤其是在經濟領域上，台灣占全球先進半導體產量的9成，在全球供應鏈中扮演著不可或缺的角色。

他認為，民主陣營若能在半導體供應鏈上建構強固的合作關係，將有助於免於威權國家的威脅。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）18日播出專訪總統拜登 （Joe Biden）的內容。拜登表示，若中國武力犯台，美軍會出兵協防。更明言，「台灣會就獨立一事自己做出判斷。這是由台灣決定的事」。對此，吳釗燮表達歡迎之意。

日經報導說，對於是否協防台灣，美國長期以來採取「戰略模糊」策略，不明確表示中國武力犯台時美國將如何因應，並一向反對台灣片面宣布獨立。拜登所言偏離美國一貫的「戰略模糊」策略路線，增強支持台灣的力道。

吳釗燮表示，很感謝拜登的發言，並說：「台灣民眾今後也能自主、自由選擇未來。就此來說，（不接受任何國家干涉）『維持現狀』是我們最期望的。」

報導說，裴洛西訪台後，解放軍機幾乎連日飛越「台海中線」，侵擾台灣離島的無人機也增加。目前現狀是台美中瀕臨極限的平衡關係崩解，美中關係更僵冷。美國聯邦參議院外交委員會本月14日通過「台灣政策法案」，大幅加強對台灣的軍援，並力挺台灣參與國際組織等，盡可能將台灣視為「國家」。美國已開始出現大幅調整既有方針的動向。

「台灣政策法案」將送交參院全院審理，預估今年之內可望通過，但是深諳台灣問題的專家等指出，該法案若通過，將給外界一種「大幅改變現狀、時代改變」的印象，中國勢必激烈反彈，將導致「新冷戰」。

被問及「裴洛西訪台究竟對台灣是利或弊」的問題時，吳釗燮回答：「有利有弊。有利的一面是很多國家的政要訪台表態支持台灣。反之，中國不惜對台動武、擴大勢力範圍，持續威嚇台灣的態度，令人引以為憂。」