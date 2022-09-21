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台入境檢疫 0+7可望提前上路 最快10月上旬開放邊境

記者鄭媁、鄒尚謙、邱宜君、許政榆／台北22日電
「0+7」入境防疫即將上路，屆時返台人數勢必劇增，入境唾液PCR擬改為快篩，以縮短機場等候時間。圖為外籍移工入境桃園機場後，排隊等待PCR唾液採檢。（記者黃仲明／攝影）
「0+7」入境防疫即將上路，屆時返台人數勢必劇增，入境唾液PCR擬改為快篩，以縮短機場等候時間。圖為外籍移工入境桃園機場後，排隊等待PCR唾液採檢。（記者黃仲明／攝影）

新冠肺炎疫情何時了？行政院長蘇貞昌昨天說，「防疫工作正到最後要完成結束的階段，希望能夠讓疫情趕快過去。」今天行政院會，衛福部將報告「邊境穩健解封，邁向正常生活」，預料蘇貞昌將正式宣布入境檢疫鬆綁措施，提前開放國門。

新冠肺炎昨天新增4萬6673例本土個案、229例境外移入案例、39人死亡，單日確診人數較上周三的4萬9540例下降6個百分點。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，這兩日疫情數據較上周低，可能疫情高峰就出現在上周，不過，上周二新增4.9萬例本土個案、本周二為4.6，數字差異不大，保守還要觀察幾天，最樂觀狀況為10月上旬開放邊境，「這幾天很關鍵」。

蘇貞昌：疫情管制逐步放寬

本土疫情趨穩，不少台灣民眾期盼出國旅遊，返台後不必再居家隔離三天。蘇貞昌昨到台大醫院接種第四劑新冠疫苗表示，國外疫情仍多變，且病毒變異株不斷變化，但台灣疫情相對穩定、控制良好，目前政府已朝「開放國境」方向邁進，相關限制與管制措施將會逐步放寬。

蘇貞昌說，各部會正斟酌世界疫情及國內情勢，緊盯變化、把握醫療資源；至於入境檢疫放寬「0+7」政策何時上路，將由各部會討論確定後提前宣布，讓各行各業因應、準備。

下一步 規畫開放觀光客來台

蘇貞昌說，未來不但將開放台灣民眾出國，也規畫開放外國觀光客來台旅遊，屆時將有更頻繁的人際交流互動，因此請國人盡速打好、打滿疫苗，增強自身保護力外，也保護家人及社會，減輕社會醫療資源負擔。

衛福部長薛瑞元昨晚表示，關於邊境開放事宜，將於今天行政院會後記者會統一說明。

一旦取消入境居家檢疫，機場入境人數勢必上升，現行唾液篩檢將拉長等候出關時間。王必勝表示，指揮中心研擬以快篩來取代唾液篩檢，目前正討論實施日期；邊境總量管制、簽證、禁團令解除、自主防疫等事項，均需協商調整，各部會正積極籌備中。

針對「0+7」即將上路，前疾管局副局長施文儀說，「這早就該開放」，既然疫苗和藥物都已準備好，民眾已建立良好防疫習慣，台灣可以更有自信一點，大幅開放邊境管制；世界各國均積極協助民眾恢復正常生活，防疫重點放在「預防重症和死亡」，輕症和無症狀早就不用通報，在家休息即可。

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