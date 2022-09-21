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蘇貞昌民調死亡交叉 閣揆保衛戰？林濁水：還早

記者侯俐安／台北21日電
行政院長蘇貞昌民調到了「死亡交叉」，不滿意度已超車滿意度。(本報資料照片)
行政院長蘇貞昌民調到了「死亡交叉」，不滿意度已超車滿意度。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌近期爭議頻傳，民調出現死亡交叉，滿意45%、不滿意45.6%，外界認為蘇貞昌面臨閣揆保衛戰。前立委林濁水在臉書提出兩點分析，直指「還早」。

台灣民意基金會昨天公布最新民調，對於是否滿意蘇貞昌內閣整體施政表現，45％滿意、45.5％不滿意。其中，有10.7％非常滿意、34.3％還算滿意、20.3％不太滿意、25.2％一點也不滿意，不滿意較滿意者多0.5個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，國家傳播委員會推動「數位中介服務法」立法，引發政府欲剝奪或干預人民 言論自由的聯想，招致社會強烈抗議；且過去兩個月蘇內閣狀況百出，數位中介服務法爭議、台南殺警案、 台灣人柬埔寨受騙遇難案、疫苗採購擬封存30年、行政院回應慈濟重提去年疫苗採購引發爭議等，都引起社會高度關注。

對於民調出現死亡交叉，蘇貞昌是否面臨閣揆保衛戰，林濁水認為「還早」。他說，原因有二，一是當年林全滿意度掉到28.7%，賴清德掉到38.9%蔡總統都堅持不換，最後是林全堅持要退，賴清德2018大敗負責下台；她任內甚至也是30年來閣員變動最小的總統。然而現在的蘇民意狀況比當年的林、賴好得那麼多。

其次是，如果有閣揆保衛戰戰之說，只有兩種可能：總統和英系已經完全無法容忍蘇貞昌了，或是「蘇貞昌自己覺得實在做不下去了」，「而不是什麼死亡交叉。他說，「狀況己經走到這地步了？看來似乎還沒有」，當然也有揣測蔡總統急著為讓自己的人馬早點佔位置的，但是這樣做阻力肯定不小，成否要看機緣。

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