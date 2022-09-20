瑞信財富報告：2026年台灣百萬富豪將大增86% 超車日韓

未來五年全球百萬富豪人數預料仍將增加四成，其中台灣增幅有望達到86%，高於南韓及日本。(美聯社)

最新預測顯示，儘管今年各國積極升息抗通膨，加上俄烏戰爭爆發，使各類資產價格和私人財富縮水，但未來五年全球百萬富豪人數預料仍將增加四成，其中台灣增幅有望達到86%，高於南韓 及日本 。

根據瑞士信貸集團（Credit Suisse）20日發布的2022年全球財富報告，到2026年左右，全球將有8750多萬人身價突破百萬美元，比2021年增加40.1%。瑞信預測，新興經濟體的百萬富翁人數將成長得更快，其中中國大陸百萬富翁人數幾乎翻倍，而台灣坐擁百萬美元的富翁人口將較2021年激增86%，增幅高於南韓的69%、以及日本的42%。

根據瑞信的報告，2021年全球百萬富翁總人數達到將近6,250萬人，人數增加最多的前20個國家中，美國穩居榜首，去年新增250萬名百萬富翁，幾乎占全球新增總數的一半，且刷新本世紀史上最大增幅，而中國去年百萬富翁榜也增逾100萬人，名列第二，接下來依序是加拿大、澳洲 和英國，台灣排名第六，去年新增21.1萬百萬富翁，累計86.9萬人，增幅高於南韓及印度，而日本百萬富翁人口不增反減。

儘管今年上半年全球前500名最富有人口的淨資產累計縮水1.4兆美元，瑞信認為，這些失去的財富將迅速重新累積，尤其開發中市場更是如此。瑞信預期，即使大陸經濟受科技、房市等產業拖累及防疫封控影響，已顯現成長放緩的跡象，但該地區仍將繼續創造龐大財富。

這份報告寫道：「就算遭遇通膨和俄烏戰爭挫敗，但我們認為，全球資產總額將繼續成長。預計中國的家庭財富將持續追趕美國。」

瑞信預測，到2024年全球成人人均財富將較當前攀升28％，突破10萬美元，到2026年私人財富總額將膨脹36％至169兆美元。全球超高淨值（個人淨資產至少5000萬美元）人士有望達到38.5萬人。