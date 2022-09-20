我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股道瓊早盤跌370點 聯準會利率會議開始

瑞典央行一口氣升息4碼 為本周緊縮大戲揭開序幕

台中豪宅工地大火 濃煙直竄天際

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市西屯區台灣大道三段的工地今晚發生火警，現場火煙竄天。圖／摘自臉書台中大小事
台中市西屯區台灣大道三段的工地今晚發生火警，現場火煙竄天。圖／摘自臉書台中大小事

台中市西屯區台灣大道三段729巷的7期豪宅大樓工地，今晚6時許發生火警，現場濃煙竄天，台中市消防局陸續增派人力前往灌救，目前已投入18輛消防車、43名人力救災。據現場工地蕭姓負責人透露，今晚巡查時，發現工地冒煙，查看時看到地下模版已經起火，才趕緊報案，沒有人受困或受傷。

影片來源：聯合新聞網

台中市消防局表示，今晚6時54分獲報，西屯區台灣大道三段729巷旁工地發生火警，陸續派遣第六大隊、協和、西屯、南屯、黎明及水湳分隊前往灌救，出動消防車18輛、救護車1輛，消防人員43人，由第六大隊大隊長潘德倉帶隊指揮搶救。

發生火警的工地位於台中市七期精華區，據建商資料，現場基地面積2452坪、樓層規畫為3棟地上36層，地下7層建築，共有1221戶住家，8戶店面，15戶一般事務所，格局主力以二房至三房，另有910個平面車位、369個機械車位，有空中花園及各項設施，採SC鋼骨建造。

消防局今指出，現場是工地地下室起火燃燒，以實施侷限火勢、周界防護方式滅火，避免延燒鄰近建築物，並通報警察局注意周遭交管及煙霧影響台74線環中道路等交通問題，目前現場無人員傷亡。

台中市西屯區台灣大道三段的工地今晚發生火警，現場火煙竄天。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道三段的工地今晚發生火警，現場火煙竄天。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道三段的工地今晚發生火警，現場火煙竄天。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道三段的工地今晚發生火警，現場火煙竄天。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道三段的工地今晚發生火警，現場火煙竄天。圖／摘自記者爆料網
台中市西屯區台灣大道三段的工地今晚發生火警，現場火煙竄天。圖／摘自記者爆料網
台中市西屯區台灣大道三段的工地今晚發生火警，現場火煙竄天。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道三段的工地今晚發生火警，現場火煙竄天。圖／讀者提供

警察

上一則

傳美國CIA盼與台軍情局情報合作

延伸閱讀

紐約市議會提案 促消防局族裔多元化

紐約市議會提案 促消防局族裔多元化
Google地圖逛廢棄豪宅 裡面竟躺著幾具「屍體」超駭人

Google地圖逛廢棄豪宅 裡面竟躺著幾具「屍體」超駭人
時尚大亨Guess設計師出售比佛利山莊豪宅

時尚大亨Guess設計師出售比佛利山莊豪宅
林青霞豪宅大火 意外曝光30年傳家寶

林青霞豪宅大火 意外曝光30年傳家寶

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36

超人氣

更多 >
王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬
曾發誓「有小三就自盡」 伊能靜老公被拍到與女親暱握手

曾發誓「有小三就自盡」 伊能靜老公被拍到與女親暱握手
女王靈柩安葬聖喬治教堂 長眠夫婿身旁

女王靈柩安葬聖喬治教堂 長眠夫婿身旁
台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易
史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高