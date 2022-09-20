台中豪宅工地大火 濃煙直竄天際

台中市西屯區台灣大道三段的工地今晚發生火警，現場火煙竄天。圖／摘自臉書台中大小事

台中市西屯區台灣大道三段729巷的7期豪宅大樓工地，今晚6時許發生火警，現場濃煙竄天，台中市消防局陸續增派人力前往灌救，目前已投入18輛消防車、43名人力救災。據現場工地蕭姓負責人透露，今晚巡查時，發現工地冒煙，查看時看到地下模版已經起火，才趕緊報案，沒有人受困或受傷。

影片來源：聯合新聞網

台中市消防局表示，今晚6時54分獲報，西屯區台灣大道三段729巷旁工地發生火警，陸續派遣第六大隊、協和、西屯、南屯、黎明及水湳分隊前往灌救，出動消防車18輛、救護車1輛，消防人員43人，由第六大隊大隊長潘德倉帶隊指揮搶救。

發生火警的工地位於台中市七期精華區，據建商資料，現場基地面積2452坪、樓層規畫為3棟地上36層，地下7層建築，共有1221戶住家，8戶店面，15戶一般事務所，格局主力以二房至三房，另有910個平面車位、369個機械車位，有空中花園及各項設施，採SC鋼骨建造。