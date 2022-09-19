接見捷克參議院訪團 游錫堃：台捷將有更密切合作

台立法院長游錫堃今接見捷克參議院教育、文化、科技、人權暨請願委員會主席德拉霍斯一行。圖／台立法院提供

立法院長游錫堃今接見捷克參議院教育 、文化、科技、人權暨請願委員會主席德拉霍斯一行。游錫堃表示，感謝捷克參議院及訪團對台灣的支持，台捷雖位處地球兩端，但民主與自由使兩國在溝通上沒有距離，期盼未來兩國邦誼不斷深化，共同捍衛自由、民主、和平發展的道路。

游錫堃致詞時表示，他代表立法院誠摯感謝捷克參議院，今年7月對其率領的台灣國會跨黨派訪問團提供的高規格外交禮遇。未來台捷兩國在獎學金專案、博物館輪展、音樂團體巡演及國家太空中心、中研院及國衛院等學術交流人才的循環互助下，兩國將有更密切合作。

游錫堃說，捷克故總統哈維爾很有遠見地針對共產極權本質表示，其自身的結構將使之難以持久。近年，大家則見證國際民主版圖逐漸縮小的現象，如中國透過「戰狼外交」、「孔子學院」、「一帶一路」等進行擴張、輸出債務，國際間也發生阿富汗、緬甸軍政府、香港反送中、俄羅斯入侵烏克蘭 等事件。

游錫堃說，捷克是充分體現哈維爾精神與意志的表率，他援引德國智庫「基爾世界經濟研究所」的數據說明，在烏俄戰爭中，捷克援助烏克蘭的金額在全球排名居第10名、若按GDP援助比則是全球第7，軍備與武器援助為全球第6。捷克堅持民主自由，貫徹哈維爾先生的精神與意志，挺身捍衛烏克蘭，令人敬佩不已。

德拉霍斯表示，儘管昨日才抵達台灣，卻感覺像是回到家一樣，因台捷兩國分享許多共同點，包含保護自由、民主、人權及少數族群等皆有相同信念。兩國間彼此互相學習、合作，也共享相似的歷史進程，敬盼兩國未來在追求民主上也會持續合作。

德拉霍斯另提及，今日訪團成員為來自各領域的菁英，在接續由台捷雙方共同安排的訪問行程中，將與台灣在科技、教育、文化、政治、技術或各方面進行深入討論，將進一步促進台捷的友好關係。捷克未來將持續幫助台灣加入包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等世界重要組織，也盼台捷直航能早日促成，讓兩國人民未來的互訪更為便捷。