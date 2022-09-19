地震重創鐵軌橋梁 花東鐵路修復恐逾一個月
918台東強震造成花東鐵路受損嚴重，交通部長王國材表示，鐵路軌道有11處挫屈、隆起，還有3座鐵路橋梁出梁柱現位移等問題，整個處裡修復預估要1個月以上，台鐵也宣布這段時間花東之間交通將以類火車替代，旅客在玉里與關山之間將以大客車進行接駁。
台東強震造成花蓮縣東里火車站月台雨棚掉落、自強號列車出軌，還有多處鐵路有彎曲隆起現象，鐵路橋梁也受損嚴重，並有多處電車線斷落，工程人員今天加緊查看地震損害情況，並評估各種維修方案，交通部長王國材今天前往視察並接受媒體聯訪表示，台東昨天下午發生規模6.8地震，加上前震及後續餘震，花東地區公路和鐵路受到很大影響。王國材表示，公路部分，玉里大橋受損、路面突起或伸縮縫問題等，公路總局都在處理中，基本上不影響通車，會一面施工、一面通車。至於鐵路部分，王國材說，有11處鐵路軌道挫曲、隆起，會在25日前處理完畢，但比較嚴重的是橋梁，從北邊的萬榮到玉里、東里，有3座橋梁受損，有位移、橋台隆起等情形，問題比較大，修復要花較長時間，一定會確保安全無虞後並進行評估才會開放通行，因應台鐵花東段受損情形，預計將會有一段時間，從花蓮到台東的鐵路通行都會以類火車模式替代，類火車模式以公路客運接駁，每天上午6時至晚上8時，原則每站都停、1小時1班，但會視情況機動加班。
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