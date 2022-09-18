我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

枯等2小時蔡英文唸完稿走 台東批最冷血無意義防災會議

記者卜敏正、林巧璉／高雄19日電
台東縣府交通及觀光發展處處長余明勳痛昨晚開完防災會議在臉書上抒發心情。(記者林巧璉／翻攝)
台東縣府交通及觀光發展處處長余明勳痛昨晚開完防災會議在臉書上抒發心情。(記者林巧璉／翻攝)

台東池上18日發生芮氏規模6.8地震，造成花東地區樓塌、橋段、山崩等災情，18日晚中央舉辦防災會議，台東、花蓮縣府都被要求在線上開會，但台東官員痛批，昨晚參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議，枯等2小時等到總統到，總統照稿唸完就轉身離開，「完全無意讓縣長及這些在第一線努力的人員開口說明或報告。」

今天台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚分別接受媒體人黃暐瀚廣播連線訪問，兩人都坦言，昨晚縣府團隊在線上等待許久，後續終於等到蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等人到場，但蔡英文說完話後就離開會議，兩人都沒有被中央詢問當地災情。

饒慶鈴說，昨天下午5點半台東縣府開災害應變會議，自己在會議結束前接到指示中央要開應變會議，要與總統視訊。「我們就一直等、一直等，終於到8點才等到總統。」依照過去經驗，中央會詢問地方災情狀況，「我們乖乖聽長官講話，想說等下要報告地方狀況，他們講完就走了，看起來他們沒有想跟我們說話。」

徐榛蔚也說，花蓮開地方災情會議時，接到消防署通知，總統8點要與我們視訊了解地方災情。「我們也很開心中央關心地方，我們也統計災損，未來重建的狀況等，預計在8點要跟總統報告。」但後來畫面的聲音被關掉，總統說完話也都沒有問縣府當地狀況。

台東縣府交通及觀光發展處長余明勳痛昨晚開完防災會議在臉書上抒發心情，提到「自己參加有生以來最冷血無意義的防災會議」，昨6點枯等到8點，「中央一直沒告訴我們何時開始，終於兩小時後總統到了，中央部會報告後，內政部長指示並糾正內政部相關同仁；行政院蘇院長發表一些在我看來無關痛癢的訓示；總統最後上場，照稿唸完後，三人立即起身離開會議，令台東現場所有人錯愕不已。」

余明勳表示，整個線上會議，中央完全無意讓地方開口說明或報告，「當然也沒有打招呼、慰勉或鼓舞士氣。這些握有權力的人，就是單方面的、高高在上的自說自話。」徐批，不知道這場會議有什麼意義? 國家領袖和中央施政團隊，對於台東老百姓的關懷，表現在那裡？是不是因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率?」

內政部 蔡英文 觀光

上一則

花東路斷台鐵即起啟動「類火車」 整點發車共停靠10站

延伸閱讀

視察災變中心 蔡英文4點指示 蘇貞昌明赴花蓮勘災

視察災變中心 蔡英文4點指示 蘇貞昌明赴花蓮勘災
大屋頂下／政治層面不對稱戰爭 拿不台獨聲明給蔡英文簽

大屋頂下／政治層面不對稱戰爭 拿不台獨聲明給蔡英文簽
新聞眼／民進黨抗中牌在地方選舉失靈 青年怨氣反撲

新聞眼／民進黨抗中牌在地方選舉失靈 青年怨氣反撲
挨轟擋疫苗 蔡英文：別把防疫變選舉口水戰

挨轟擋疫苗 蔡英文：別把防疫變選舉口水戰

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了
中國貴州大巴車深夜翻覆 已27死20傷 網瘋傳「都是拉去隔離的」

中國貴州大巴車深夜翻覆 已27死20傷 網瘋傳「都是拉去隔離的」