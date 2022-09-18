枯等2小時蔡英文唸完稿走 台東批最冷血無意義防災會議

台東縣府交通及觀光發展處處長余明勳痛昨晚開完防災會議在臉書上抒發心情。(記者林巧璉／翻攝)

台東池上18日發生芮氏規模6.8地震，造成花東地區樓塌、橋段、山崩等災情，18日晚中央舉辦防災會議，台東、花蓮縣府都被要求在線上開會，但台東官員痛批，昨晚參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議，枯等2小時等到總統到，總統照稿唸完就轉身離開，「完全無意讓縣長及這些在第一線努力的人員開口說明或報告。」

今天台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚分別接受媒體人黃暐瀚廣播連線訪問，兩人都坦言，昨晚縣府團隊在線上等待許久，後續終於等到蔡英文 總統、行政院長蘇貞昌、內政部 長徐國勇等人到場，但蔡英文說完話後就離開會議，兩人都沒有被中央詢問當地災情。

饒慶鈴說，昨天下午5點半台東縣府開災害應變會議，自己在會議結束前接到指示中央要開應變會議，要與總統視訊。「我們就一直等、一直等，終於到8點才等到總統。」依照過去經驗，中央會詢問地方災情狀況，「我們乖乖聽長官講話，想說等下要報告地方狀況，他們講完就走了，看起來他們沒有想跟我們說話。」

徐榛蔚也說，花蓮開地方災情會議時，接到消防署通知，總統8點要與我們視訊了解地方災情。「我們也很開心中央關心地方，我們也統計災損，未來重建的狀況等，預計在8點要跟總統報告。」但後來畫面的聲音被關掉，總統說完話也都沒有問縣府當地狀況。

台東縣府交通及觀光 發展處長余明勳痛昨晚開完防災會議在臉書上抒發心情，提到「自己參加有生以來最冷血無意義的防災會議」，昨6點枯等到8點，「中央一直沒告訴我們何時開始，終於兩小時後總統到了，中央部會報告後，內政部長指示並糾正內政部相關同仁；行政院蘇院長發表一些在我看來無關痛癢的訓示；總統最後上場，照稿唸完後，三人立即起身離開會議，令台東現場所有人錯愕不已。」

余明勳表示，整個線上會議，中央完全無意讓地方開口說明或報告，「當然也沒有打招呼、慰勉或鼓舞士氣。這些握有權力的人，就是單方面的、高高在上的自說自話。」徐批，不知道這場會議有什麼意義? 國家領袖和中央施政團隊，對於台東老百姓的關懷，表現在那裡？是不是因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率?」