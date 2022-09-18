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台東地震 超商店員奪門出 頃刻3層樓塌

記者王思慧、胡瑞玲／花蓮即時報導
花蓮強震導致玉里鎮一處大樓倒塌，大樓壓到隔壁超商，四名受困者全數救出。記者季相儒／攝影
花蓮強震導致玉里鎮一處大樓倒塌，大樓壓到隔壁超商，四名受困者全數救出。記者季相儒／攝影

台東18日強震，緊鄰震央的花蓮縣玉里鎮一棟三層水泥樓房搖晃不止，一樓超商的四名店員在樓房完全倒塌前奪門而出，看見樓房在眼前塌落沙塵飛揚，嚇呆了直發抖。

地震時在超商裡的葉姓婦人和5歲女兒來不及逃出受困，她的丈夫聞訊趕到現場，透過電話為妻女加油打氣，擔心到眼眶都紅了。母女兩人受困近三個小時後，被消防人員尋獲送醫無礙，二樓陳姓屋主及妻子也都被救出。

這棟3層樓透天厝位於玉里鎮中山路2段與民族街口，昨天地震發生時，樓房發出轟然巨響倒下，連遠在100公尺外的玉里警分局都聽得到。現場沙塵飛揚，磁磚、屋瓦碎裂1地，路過行人嚇得尖叫，還有民眾棄車逃跑。

當時店內有四名店員還有幾名客人，感到地震搖晃就奪門而出，但葉姓婦人和5歲女兒距離大門較遠，來不及逃出，受困倒塌的店內。葉婦的丈夫聞訊趕到現場急問「我的老婆孩子在哪裡？」著急到眼眶泛淚，隨即撥通妻子電話，電話安慰妻女「很快就有人去救你們了，再撐一下」。

花蓮縣消防局救難人員很快趕抵現場，用生命探測器確認屋內有四人受困，立刻擬定搜救計畫。意外發生一小時後，搜救人員於當地時間下午3時44分及4時18分，將受困二樓的70歲陳姓屋主及其64歲鄧姓妻子救出，接著展開最困難的一樓救援工作。

搜救人員確認受困母女位置，確認安全後，在嚴密監測下，先由挖土機破壞混凝土塊，把磚瓦碎石一點一點移除，約下午5時34分先抱出5歲女童，現場響起一陣歡呼聲。

女童飽受驚嚇，滿臉淚痕，緊接著9分鐘後，葉姓婦人也平安獲救，幸好葉姓婦人戴著安全帽，僅有腿部被物品砸到輕傷。

昨天下午搶救過程中餘震不斷，搜救人員一邊救人，一邊預防餘震讓建築結構更不穩，搶救過程十分緊張，所幸順利完成搜救任務。

搜救人員撤離現場後，一度傳出有1名林姓男子疑似到超商後失聯，家人電話打不通，後來證實林男並未受困在超商內，已平安返家。

入夜不敢睡 玉里鎮晚間餘震不斷，居民入夜不敢進屋，紛紛到戶外休息避難。記者季相儒...
入夜不敢睡 玉里鎮晚間餘震不斷，居民入夜不敢進屋，紛紛到戶外休息避難。記者季相儒／攝影

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