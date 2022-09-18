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台東池上強震最新傷亡數1死142傷 花東嚴重受創

記者翁至成／新北即時報導
花蓮玉里一棟三層樓房舍昨天因地震坍塌，搜救人員花了三小時救出最後一名受困的婦人，僅受輕傷。記者季相儒／攝影
花蓮玉里一棟三層樓房舍昨天因地震坍塌，搜救人員花了三小時救出最後一名受困的婦人，僅受輕傷。記者季相儒／攝影

台東縣池上鄉當地時間18日下午2時44分(美東時間凌晨2時44分)發生規模6.8強震，花東地區嚴重受創，有2橋斷裂、3間房屋倒塌，包括花蓮縣玉里超商倒塌、玉里鎮高寮大橋倒塌等。中央災害應變中心最新數據指出，截至昨晚11點止，造成1死142傷，其中花蓮縣76人最多、台東縣55人次之。

中央災害應變中心說，此次地震共有15處重大災情，包含玉里鎮中山路二段一棟3層建築倒塌，4人輕傷；高寮大橋倒塌，橋上貨車1人、機車2人掉落，3人輕傷；桃園八德國民運動中心5樓室內籃球場天花板塌落，1人輕傷。

另外還有，東里火車站自強號出軌、春日國小校舍連通走道倒塌、天宣道院房屋倒塌、崙天大橋倒塌；富里鄉六十石山產業道路道路坍方、玉里鎮赤柯山道路坍方。

中央災害應變中心指出，昨天台東強震造成傷亡，截至昨天晚上11點，造成1死142傷，包括花蓮縣76人、台東縣55人、高雄市4人、新北市2人、桃園市2人、屏東縣2人、嘉義縣1人；數據來源是衛福部，多數受傷民眾自行就醫，一併納入計算。

地震還造成花東地區多處斷水斷電，曾停電2萬1834戶、停水5442戶；台鐵部分仍有地區尚待通車，包括東里-東竹間為單線區間目前中斷、花蓮-臺東間路線不通、玉里-瑞源間電車線故障、玉里-瑞源間電車線故障。

公路部分，花蓮縣赤科山與六十石山聯外道路坍方嚴重，多數民眾受困山區，公路總局動員8部挖土機、7部卡車支援搶災，積極協助花蓮縣政府加速搶通，協助民眾盡快脫困。

消防署指出，此次救災出動警消751人、直升機5架、各式車輛120輛、搜救犬8隻；累計疏散台東縣8人，開設台東縣、花蓮縣共2處收容所，收容人數30人。

花蓮玉里橫跨秀姑巒溪的高寮大橋斷裂，一輛小貨車及機車隨著斷橋摔落橋下，幸三人僅受...
花蓮玉里橫跨秀姑巒溪的高寮大橋斷裂，一輛小貨車及機車隨著斷橋摔落橋下，幸三人僅受輕傷。記者季相儒／攝影

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