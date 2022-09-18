傳英跨黨議員洽談引進台灣華語師資 取代孔子學院

英國 「衛報」（The Guardian）旗下「觀察家報」（Observer）今天披露，英國一群跨黨派國會議員目前正和台灣洽談華語師資，以取代和中國官方有關的孔子學院。

報導指出，英國境內目前有30間孔子學院分校。儘管孔子學院多年來存在爭議，卻仍持續在英國教授有關中國的語言、文化和商務禮儀等課程。

英國的孔子學院分校，實際上是由英國一所主辦大學、中國一所合作大學及總部在北京 的中國國際中文教育 基金會聯合開設。

直到不久前，英國保守黨政府對北京支持的孔子學院計畫仍抱持正面看法。2014年，時任教育大臣的現任英國首相特拉斯（Liz Truss）還曾讚揚孔子學院網絡，稱許這些學校將在英國「奠立強力的華語基礎建設」。

然而，此後特拉斯對北京的立場轉趨強硬。近來的報導暗示，她準備宣告中國對英國的國家安全構成「嚴重威脅」，打入和俄羅斯一樣的等級。

隨著中英關係持續惡化，孔子學院的語言學習和教學計畫在英國也不斷受到密切檢視。批評人士不但質疑孔子學院的資金來源和師資招募程序，也強調課堂的言論自由受到箝制，並稱英國對待華語教學的方式「過時」。

根據英國保守黨國會議員組成的「中國研究小組」（China Research Group）6月所做的一份研究，英國政府支出的校園華語教學經費，幾乎全部都是撥給在大學中設置的孔子學院，估計從2015至2024年總金額至少達2700萬英鎊（約新台幣9億7400萬元）。

觀察家報表示，參與和台灣洽談華語師資相關事務的英國國會議員，也包括保守黨的克恩斯（Alicia Kearns）。根據議員見到的新提案，官方華語教學補助經費可能轉而提供其他計畫，例如來自台灣的計畫。

隨著英國在脫離歐洲聯盟（EU）後想方設法執行「全球化英國」（Global Britain）架構，英國的外語能力成為國會關切的重要議題。

英國的外交、國協及發展事務部（Foreign, Commonwealth and Development Office，FCDO）8月才遭披露，每年僅新增14位受過華語訓練的官員。英國缺乏華語外交人才引發疑慮，也讓華語教學受到關注。