製造台海新常態 解放軍艦固定盤踞台蘇澳軍港外海

解放軍自8月下旬起，固定派艦長期滯留於東北部、即蘇澳軍港外海，抵近對台灣形成新的軍事壓力。圖為蘇澳軍港。圖/台中讀者提供

解放軍 透過海、空機艦試圖改變台海現況，根據日方情資，一艘解放軍先進飛彈驅逐艦，目前「固定」長期盤據在蘇澳軍港外海緊貼台灣鄰接區的海域，藉由艦艇交接班的方式「幾乎長駐」，對台進行抵近壓迫，試圖製造台海新的常態，已對台構成不同於共機擾台的新型軍事壓力。

國軍因應情勢，除要求東北部沿岸軍事單位無線電偵與通訊保持靜默，避免遭到共艦ESM被動電子偵測系統截收外，同時派艦應對，掌握共艦位置，電傳座標給花蓮岸置反艦飛彈陣地，隨時更新目標情資。

對此，海軍司令部昨天沒有否認，但僅表示有關台海周邊共艦動態，海軍均能有效掌握及應處，有關兵力部署及運用，不予評論。

關於解放軍機艦在台海周邊動態，政府政策始終只揭露部分篩選過的資訊，以防民心受到影響，對共艦在蘇澳或花蓮等台灣東部外海長時間停留，政府顯然認為不宜公開。但資訊再次為日方披露，形同解放軍飛彈飛經台北上空為日本 防衛省公布事件重演。

國防部 自8月6日開始，將「台海周邊空域空情動態」欄目，改為「台海周邊空域空情動態新聞稿」，除共機動態外，開始公布擾台「共艦」的「艘次」，但始終未確實公布共艦活動位置，只宣稱機艦「續於台灣周邊海空域活動」。

分析國防部公布的共艦情資，從解放軍8月6日環台軍演期間開始至9月17日的42天內，解放軍派艦在到台海，最高時有14艘，但逐次降至6艘，除8月30日陡升到11艘次外，其他每日一般都在5到8艘次左右；而9月開始，每日在3到9艘次內，但42天內出現最多的基本部署，有17天是5艘次。

日本防衛省的統合幕僚監部，7月起就密注中共艦艇在台東部海域活動情況，曾陸續公告發現解放軍056A型飛彈護衛艦與測量艦在台東北海域潛行，但都屬「航經」，情資顯示艦艇都會駛離。

但根據日方最新情資顯示，解放軍自8月下旬起，固定派遣3至4艘艦艇盤踞日本西南列嶼突出第一島鏈的水域，軍方稱之為第一島鏈艦，其中最南端位置，是由一艘054A飛彈巡防艦或052D飛彈驅逐艦，長期滯留於東北部、即蘇澳軍港外海，以「站衛兵」換班形式，派遣艦艇持續緊貼台鄰接區水域，移動襲擾。對於共艦抵近壓迫的舉措，海軍持續在蘇澳軍港實施戰備警戒，但礙於對方具備ESM被動電子偵測截收性能，當地區域要塞被要求無線電偵與通訊保持靜默，並派艦應對，機動掌握目標位置提供岸置反艦飛彈陣地實施警戒。

軍方人士分析，這片水域是台戰時艦艇的疏散海域，共艦長時滯留，主要是抵近壓迫，試圖形成政治和心理威脅，屬非戰爭軍事衝突狀態的灰色地帶手段，也是新常態的一個得寸進尺階段。知情人士研判，解放軍未來仍可能再進一步對台採取其他騷擾動作。如自艦上派出有人、無人飛行器或小艇突入鄰接區，或進一步突入台領海、領空。

軍方人士進一步說，過去解放軍無法自東部近距監偵台陸上活動，但這艘「滯留」東部外海的共艦上電子偵蒐設備，將可抵近台灣東部進行情報蒐集，只要開啟ESM，就能在不發射電磁波下，迅速掃描台海岸軍事目標進行定位及識別，甚至偵測海上電波盲區，台方合理推測，解放軍未來可能派出電子情報船接手盤據。

目前共機每日侵入中線以東和西南空域，只能滯留極短時間即必須返航，但共艦在海峽中線以東和台灣東部海域可以長時間停留，已對台構成完全不同於共機的新型軍事壓力。