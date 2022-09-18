才裝修好...強震驚嚇畫面曝 桃園八德羽球場天花板崩塌

桃園八德國民運動中心羽球場才修好，今天卻因地震天花板整個崩落，民眾趕緊奔逃。記者朱冠諭／翻攝

桃園八德運動中心羽球 場昨才完成燈光改善工程，結果上百塊隔音板今天下午就隨著強震掉落，砸傷一名男子。網友紛紛批評，運動中心花了5億多元，天花板竟然3級地震 就塌陷。國民黨桃園市議員參選人凌濤也批根本是「豆腐渣工程」，和新竹棒球場87分像，桃園市長鄭文燦必須出面說清楚、講明白。

八德國 民運動中心粉專昨天才貼出「5樓羽球燈完成」，不料16個小時之後全部塌陷。不少網友直呼「差點掛了！」也有人質疑「不是昨天才裝修好」、「我以為震央在桃園」、「好在跑得快」、「這施工品質堪憂」、「這花多少錢蓋的？」

凌濤直言，崩塌的瞬間，真的是怵目驚心，「這樣的工程品質，我們敢讓我們的孩子去使用嗎？」

凌濤表示，這樣的工程品質跟新竹棒球場有87分像，還造成民眾受傷，過去他就強調鄭文燦是林智堅2.0，因為不只是重大工程延宕，以八德國民運動中心五樓燈箱改善工程為例，施工品質明顯就是豆腐渣工程。

凌濤表示，八德國民運動中心明明是去年才啟用的新館，竟然馬上發生天花板崩塌，桃園市政府如何驗收通過，有無依照防震法規等檢驗，鄭文燦必須出面說清楚講明白。

桃園市體育局表示，鄭文燦稍早已至現場勘查，為避免再次坍塌，已指示要在最短的時間內確認建築結構狀況，將請專業的技師、工程師鑑定，同時研究強化隔音板及輕鋼架夾層工法，全力改善。