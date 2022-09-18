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圖輯／918台東大震 攝影記者現場直擊

貴州隔離者巴士翻覆27死 證實為隔離人員轉運車

圖輯／918台東大震 攝影記者現場直擊

記者季相儒/花蓮即時報導
台灣東部發生芮氏規模6.8地震，花蓮玉里鎮的高寮大橋斷裂，有3人跌落，所幸都獲救。記者季相儒╱攝影
台灣東部發生芮氏規模6.8地震，花蓮玉里鎮的高寮大橋斷裂，有3人跌落，所幸都獲救。記者季相儒╱攝影

台東池上今天下午發生規模6.8地震，深度7.0公里，花蓮崙天大橋、高寮大橋斷裂，玉里房屋倒塌等災情陸續傳出，聯合報攝影記者第一時間趕往現場帶回完整的搶救的影像。

記者在第一現場拍攝高寮大橋斷裂，以及花蓮玉里鎮中山路二段一處倒塌大樓，由於大樓壓到隔壁超商，一度傳出有五名顧客受困在超商裡面。經過警消搶救，有四名受困者救出，一旁的民眾也幫忙祈禱。晚間玉里鎮餘震不斷，居民入夜不敢進屋休息，紛紛到戶外休息避難。

918台東大地震，花蓮縣玉里鎮晚間餘震不斷，居民入夜也不敢進屋休息，紛紛到戶外休...
918台東大地震，花蓮縣玉里鎮晚間餘震不斷，居民入夜也不敢進屋休息，紛紛到戶外休息避難。記者季相儒／攝影
花蓮強震導致玉里鎮中山路二段一處大樓倒塌，傳出有五名顧客受困在裡面，一旁的民眾幫...
花蓮強震導致玉里鎮中山路二段一處大樓倒塌，傳出有五名顧客受困在裡面，一旁的民眾幫忙合十祈禱。記者季相儒╱攝影
花蓮昨天發生強震導致玉里鎮中山路二段一處大樓倒塌，大樓壓到隔壁超商，有四名顧客受...
花蓮昨天發生強震導致玉里鎮中山路二段一處大樓倒塌，大樓壓到隔壁超商，有四名顧客受困在裡面，消防人員將最後一位受困者救出。記者季相儒╱攝影
918台東大地震，造成花蓮縣玉里鎮房屋及橋樑倒塌，玉里鎮晚間餘震不斷，居民入夜也...
918台東大地震，造成花蓮縣玉里鎮房屋及橋樑倒塌，玉里鎮晚間餘震不斷，居民入夜也不敢進屋休息，紛紛到戶外休息避難。記者季相儒／攝影
台灣東部發生芮氏規模6.8地震，花蓮玉里鎮的高寮大橋斷裂，有3人跌落，所幸都獲救...
台灣東部發生芮氏規模6.8地震，花蓮玉里鎮的高寮大橋斷裂，有3人跌落，所幸都獲救。記者季相儒╱攝影
高寮大橋柔腸寸斷。圖/花蓮消防隊提供
高寮大橋柔腸寸斷。圖/花蓮消防隊提供

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