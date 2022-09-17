台又爆逃犯 槍砲犯就醫時「用鐵線開腳鐐」逃跑

台中監獄受刑人陳坤和17日趁就醫時，破壞腳鐐脫逃，檢警正全力查緝。（本報資料照片）

台中監獄 受刑人陳坤和昨天下午在中國醫藥大學附設醫院治療時，破壞腳鐐脫逃，途中竊車衝撞台中殯儀館護欄。台中地檢署獲報後，責成檢察官 指揮台中市刑大、第二警分局偵辦，據查，根據專案小組最近偵辦進度，有跡象顯示，陳已逃往外縣市，專案小組正全力追查。

據查，逃犯陳坤和（45歲）是南投人，涉嫌槍砲、毒品案遭判刑16年確定，今年3月22日入台中監獄服刑，入監前左腳跟有開刀，開刀出有打鋼釘，入監後中監因陳的醫療需求，經培德醫院評估後，轉診往中國醫藥大學附設醫院回診，取出鋼釘，昨天上午10時許，陳手術 完後，回病房休息，下午5時44分，監所管理員發現，陳已不再病房，趕緊通報。

陳疑似利用長約10公分的鐵線，在昨天下午5時22分時破壞腳鐐，在35分時離開中國醫藥大學附設醫院，逃亡旁邊的台中殯儀館，期間竊車衝撞柵欄，遇到巡邏警車後，棄車逃逸。

台中地檢署在昨晚8時5分收到台中監獄通報後，責成檢察官林俊杰指揮台中市刑大偵四隊、第二警分局偵查隊合組專案小組調查，目前掌握，陳疑已逃往外縣市，不在台中市區。

台中監獄表示，因受刑人的就醫需求，方便醫院檢查、看診，陳配戴的非「鉚釘式腳鐐」，而是一般的開鎖式的腳鐐，而陳用不明方式取得鐵線後，破壞腳鐐，再趁管理員巡房的空檔，趁機脫逃，將會檢討相關機制。

中監說，另外有關法務部規定的2小時通報時間，因全案要提供的檢警單位的資料多，承辦人員在案發後馬上調取相關資料、彙整完整資料後，經過內部通報機制呈報，提供給中檢的時間是昨晚7時56分，延遲約12分鐘，因新制是因應台南殺警案後才制定，相關流程承辦人員不熟悉，未來也與法務部討論，是否以「先通報、資料後補」方式辦理通報，也會檢討相關流程。