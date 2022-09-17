台東強震 80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

台東市山西路一段一棟80年日式老屋，當地時間17日晚間地震後倒塌。（記者卜敏正／攝影）

台東當地時間17日晚間發生芮氏規模6.4地震 ，震央在台東縣關山，台東市山西路一段1棟屋齡約80年日式老屋倒塌，所幸屋主已搬至隔壁新屋居住，無人受傷，據了解老屋是日治時代敷島移民 村傳統房舍。

日式老屋是張姓屋主表示，祖厝興建於民國32年、約有80年歷史，是日治時期敷島移民村遺蹟，他結婚的時候就是在這間房子，已20多年無人居住，近年常有校園環境教育 場所，昨晚地震時兒子聽到「轟」一聲，兒子就說老房子倒了，出門查看老屋已倒塌。

台東市山西路一段一棟80年日式老屋，當地時間17日晚間地震後倒塌。（記者卜敏正／攝影）

他說，老房子沒有住人丶只住貓， 應該都沒事，會將老屋瓦和堪用檜木材都收集起來，之後再看如何處理。

附近居民表示，昨晚地震後聽到轟隆一聲，出門查看才發現，張姓屋主的家庭院旁古厝倒塌，張姓屋主和家人都在老屋旁查看。

台東市山西路一段一棟80年日式老屋，當地時間17日晚間地震後倒塌。（記者卜敏正／攝影）

當地17日晚間9時41分地震發生後，台東縣政府地震災害應變中心於晚間一級開設，饒慶鈴立即召開工作會報，與各鄉鎮市公所聯繫，了解各地方狀況，初步盤點目前鹿野鄉寶華橋有安全疑慮已封閉；台九線往龍田上坡路段有巨大落石阻、一半道路封閉。

另台20線南橫公路落石交通中斷；海端鄉利稻村全村停電；部分商店、家戶也傳出物品倒塌、民眾遭砸傷、停電、瓦斯外洩等零星災情，台東市除老屋倒塌，尚未發現重大災情。