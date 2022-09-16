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台外交部：俄羅斯不再享免簽 試辦措施7月到期未延續

中央社台北16日電

根據台外交部近日公告，台灣對俄羅斯試辦的入境「免簽證停留21天」待遇，在今年7月31日到期後未獲延續，俄羅斯國民入境台灣已不再享有免簽證待遇。

外交部去年7月宣布，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓等「新南向政策」目標國及俄羅斯國民來台免簽證措施到今年7月底，今年則未再另行宣布延長措施。

不過，外交部領事事務局6日在網站發布一份最新公告，羅列「適用免簽證國家」與「暫緩適用對象」，其中俄羅斯除被列為暫緩適用對象，後續註解中並描述，俄羅斯國民原本來台享有的「免簽證停留21天」試辦措施，僅試辦至今年的7月31日。

根據領務局該份公告，汶萊、菲律賓、泰國籍人士的免簽證停留14天試辦措施，則已延長至2023年7月31日。

外交部2018年試辦泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯國民來台免簽措施，2019年，外交部領事事務局宣布措施延長1年，並將俄羅斯民眾免簽來台的停留天數從14天放寬至21天，其他3國則維持14天。

對於俄羅斯來台免簽試辦措施今年未獲延長，外交部向中央社表示，外交部是為了增進俄羅斯國民對台灣的認識，提升台俄經貿投資、觀光商旅及考察交流等互動，台灣自107年9月6日至108年7月31日，首次試辦俄羅斯國民來台14天免簽證待遇，期間曾兩度展延。

外交部表示，由於上述措施屬試辦性質，外交部除依據辦理成效及國際疫情等因素，進行綜合考量外，刻正併同其他相關國家執行情形進行通盤檢討與研議。

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