台外長投書巴西媒體 籲支持台灣參與聯合國

台外交部長吳釗燮今天以「台灣將堅決捍衛其主權及安全」為題，投書南美最大媒體巴西「聖保羅頁報」，呼籲巴西支持台灣參與聯合國體系，為國際社會做出實質貢獻。（外交部提供）中央社

台外交部長吳釗燮今天以「台灣將堅決捍衛其主權及安全」為題，投書南美最大媒體巴西 「聖保羅頁報」，呼籲巴西支持台灣參與聯合國 體系，為國際社會做出實質貢獻。

吳釗燮專文獲「聖保羅頁報」（Folha de São Paulo）以近半頁篇幅刊登於紙本意見言論版及網路版，輔以吳釗燮受訪照片，有助巴西讀者瞭解台灣參與聯合國的訴求與實際助益。

吳釗燮於文中指出，只有當全世界團結起來，才能解決此刻面對的共同危機，同時感謝並呼籲全球各國支持台灣參與聯合國體系，為國際社會做出實質貢獻。

吳釗燮首先指出，全球社會正面臨COVID-19變種病毒挑戰、各國應對氣候變遷 作為停滯不前、全球供應鏈中斷、俄羅斯無故入侵烏克蘭，以及中國言語與軍事恐嚇，威脅區域和平穩定等諸多危機。

台灣作為國際社會一員，長久以來持續向世界各國提供人道支援，在全球疫情爆發後援贈各國口罩、醫療用品、國產疫苗等醫療物資，並在烏俄戰爭爆發後捐贈逾550噸急救物資及逾4000萬美元援助金予烏克蘭難民，顯示台灣是克服全球性挑戰的重要夥伴。

吳釗燮強調，台灣長期致力於應對氣候變遷議題，除制定至2050年將實現「淨零排放」計劃外，也將聯合國永續發展目標納入國家政策。此外，台灣作為國內生產總值全球排名第22大經濟體及主要半導體生產國，在全球供應鏈中亦發揮著關鍵作用。

吳釗燮另指出，中國故意將其「一個中國原則」與聯合國大會第2758號決議混淆，透過散佈台灣屬中國一部分之謬論來誤導世界，長期剝奪台灣參與聯合國及其專門機構之權利。

事實上，該決議未曾對台灣議題表明立場，亦無加入「台灣」二字，兩岸長期現狀為中華民國台灣（ROC）與中華人民共和國（PRC）各自擁有其獨立管轄權，兩國互不隸屬，僅有透過自由民主制度選出之政府得在國際社會中代表台灣人民。

此外，中國近來持續在台灣周邊地區進行軍事演習，破壞地區穩定並危及區域和平與安全，此等不負責任之行徑違背《聯合國憲章》維護國際和平及安定之宗旨，應受到譴責及制止。

吳釗燮於文末表示，台灣將堅決捍衛其主權及安全，持續履行其國際責任，為國際社會作出貢獻。當聯合國討論各國應「團結一致」尋求「全球性危機」之「共同解決方案」時，更不應將擁有2350萬人口的台灣排除在外，適當呼應本年第77屆聯合國大會之主題「關鍵時刻：應對相互關聯挑戰之變革性解決方案」。

「聖保羅頁報」成立於1921年，是巴西南美洲發行量最大紙媒，2021年每日紙本及網路數位訂戶平均約達65萬份；另參照美國Comscore流量分析顯示，該報每月頁面平均瀏覽量約達1.715億次，全年累計瀏覽量約達26億次。