網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

新冠疫情 影響全球兩年多，許多國家已逐步開放邊境 ，台灣民眾引頸期盼能鬆綁邊境管制「0+7」，指揮中心近期皆透露，「0+7」是明確方向，但須等疫情高峰過後才會實施。近期網路瘋傳一張「邊境管理及開放建議」表格，內容明確提及10月10日將實施「免居隔0+7」，對此，指揮中心發言人莊人祥今證實，「這是研議中草案，日期及內容會再調整」。

有網友在PTT的八卦板上已「邊境10月開放」為題PO文，強調這張表格來源不明，但很多人都透過不同管道取得了，內容包括邊境開放分2階段，第一階段為9月19日公布、9月26日實施的「3+4全程1人1室」，第二階段為10月3日公告、10月10日實施的「0+7免居隔」方案。與昨日莊人祥在記者會上表示，疫情達高峰明顯下降後才會實施，10月份有機會，但月初就開放的可能性比較低，不謀而合。

對此，今莊人祥表示「這是研議中草案，日期及內容會再調整」。

【邊境管理及開放建議時程表】

【現行規定】

●入境人數上限：5萬人次／周

●檢疫天數／處所：居家檢疫3天（1人1戶）+自主防疫 4天（1人1室）

●篩檢方式：D0機場唾液PCR+發放2劑快篩（檢疫期間有症狀+自主防疫首次必要外出時）

●交通方式：防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕

●入境事由：9月12日起恢復美加歐等54國民入境免簽證

【近程規劃｜預計9月19日公告、26日實施】

●入境人數上限：6萬人次／周

●檢疫天數／處所：居家檢疫3天+自主防疫4天（全程1人1室）

●篩檢方式：取消D0機場唾液PCR，發放4劑快篩（有症狀旅客維持原有攔檢／採檢機制）

●交通方式：防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕

●入境事由：全面恢復免簽

【開放目標｜預計10月3日公告、10日實施】

●入境人數上限：試行2萬人次／天

●檢疫天數／處所：免居隔，取消開立居家檢疫通知書／（0+7），含旅遊團、自由行，社區同步調整免居隔

●篩檢方式：機場發放4劑快篩（有症狀旅客維持原有攔檢／採檢機制）

●交通方式：開放搭乘大眾交通工具

●入境事由：取消限團令