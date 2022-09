台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台灣桃園榮譽國民之家先前因邀脫衣舞孃表演遭外界抨擊,豈料該消息被紐約郵報刊出後反倒引來網友盛讚,認為老人也有權享受這類娛樂,更紛紛直呼自己老了也想住在這裡。醫師江冠宇則對此表示,讓老人心情變好有助於提升免疫力 。

日前臉書 社團「爆廢公社公開版」流出一段桃園榮民之家的中秋活動影片,畫面中一名身穿雷絲內衣的女子一邊性感熱舞,一邊與周遭觀眾親密互動,甚至讓其中一名阿公觸碰胸部,該影片曝光後引發外界批評,迫使桃園榮民之家出面致歉。

紐約郵報(New York Post)於13日報導該起事件,指出影片中的阿公們熱情地為表演者鼓掌,似乎很喜歡這種不修邊幅的表演,且榮民之家的發言人也表明,由於新冠病毒大流行,前幾年療養院的中秋節派對均被取消,為了振奮阿公們的精神,才特地安排了脫衣舞孃表演。

紐約郵報發布這則新聞後引起熱烈迴響,推特上有1.2萬人喜歡、近3000人轉推,網友對此舉相當贊成,「他們只是老了,不是死了」、「為什麼要道歉?」、「我不認為阿公們介意」、「如果要被安置,我也想去那裡」、「老人並非不需要娛樂不需要被低齡化,而且請來的脫衣舞孃似乎很開心地招待他們」。

網路媒體Barstool Sports的寫手包爾斯(Glenny Balls)也特地撰文分享,「當脫衣舞孃表演時,看看這些帥哥臉上的純粹快樂!」他表示如果自己有一天住進養老院,而且必須坐輪椅,他可能會以為再也不可能享受脫衣舞表演了,所以他能想像這些阿公們有多開心。

Nursing home hires stripper for seniors in wheelchairs: 'We are very sorry' https://t.co/MgLDE9DETQ pic.twitter.com/SvXtnqpgSU