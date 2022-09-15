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台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

聯合新聞網／ 即時報導
桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）
桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台灣桃園榮譽國民之家先前因邀脫衣舞孃表演遭外界抨擊，豈料該消息被紐約郵報刊出後反倒引來網友盛讚，認為老人也有權享受這類娛樂，更紛紛直呼自己老了也想住在這裡。醫師江冠宇則對此表示，讓老人心情變好有助於提升免疫力

日前臉書社團「爆廢公社公開版」流出一段桃園榮民之家的中秋活動影片，畫面中一名身穿雷絲內衣的女子一邊性感熱舞，一邊與周遭觀眾親密互動，甚至讓其中一名阿公觸碰胸部，該影片曝光後引發外界批評，迫使桃園榮民之家出面致歉。

紐約郵報（New York Post）於13日報導該起事件，指出影片中的阿公們熱情地為表演者鼓掌，似乎很喜歡這種不修邊幅的表演，且榮民之家的發言人也表明，由於新冠病毒大流行，前幾年療養院的中秋節派對均被取消，為了振奮阿公們的精神，才特地安排了脫衣舞孃表演。

紐約郵報發布這則新聞後引起熱烈迴響，推特上有1.2萬人喜歡、近3000人轉推，網友對此舉相當贊成，「他們只是老了，不是死了」、「為什麼要道歉？」、「我不認為阿公們介意」、「如果要被安置，我也想去那裡」、「老人並非不需要娛樂不需要被低齡化，而且請來的脫衣舞孃似乎很開心地招待他們」。

網路媒體Barstool Sports的寫手包爾斯（Glenny Balls）也特地撰文分享，「當脫衣舞孃表演時，看看這些帥哥臉上的純粹快樂！」他表示如果自己有一天住進養老院，而且必須坐輪椅，他可能會以為再也不可能享受脫衣舞表演了，所以他能想像這些阿公們有多開心。

台灣整合醫學專科醫師姜冠宇則在個人臉書發文表示，長照本身不應該被限制想像，「如果畫面是金盞花大酒店，是西裝筆體健康老爺爺，他大方花錢買這些表演，你會罵他不像話嗎？」他認為若有什麼事情能讓老人心情好，便能刺激他們的腦部血液循環，增加食慾和運動的耐受度，同時也是漸進增加長者的免疫力。

臉書 免疫力 醫學

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