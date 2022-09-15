台邊境鬆綁「0+7」 最快10月上路

台疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／台疫情指揮中心提供

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞14日指出，全球新增通報新冠確診病例數字已降至2020年3月以來的最低水平，呼籲全球把握機會，終結這場疫情 大流行，「終點近在眼前，但尚未到達，仍需嚴陣以待。」台灣中央流行疫情指揮中心15日也首度鬆口，最快10月邊境 檢疫措施調整為「0加7」，新制調整後立即上路。

新冠肺炎自2019年底以來，迄今造成全球逾6億人感染、600多萬人死亡。據世衛最新的流行病學報告，截至本月4日為止的一周，通報的確診病例數為420萬，比前一周減少12%。

譚德塞表示，在終結疫情上，我們從來沒有處在一個（比現在）更好的位置。我們還未到達，但終點已在望。他呼籲世界加緊腳步「把握這個機會」，否則會「面臨更多變異株、更多死亡、更多混亂和更多不確定性的風險」。

全球疫情趨緩，台灣疫情仍在高峰期。昨本土增4萬5269例，境外201例，死亡57例，本土案例與上周四相比，上升29%。昨增3例兒童特殊中症，2例MIS─C，一例哮吼，死亡案例最年輕為一名10歲男童。

台指揮中心發言人MIS─C表示，台灣疫情仍在上升中，其他國家都在下降，WHO近期可能會解除新冠肺炎的公共衛生緊急事件，但台灣將面臨秋冬流感季又加上新冠肺炎盛行的情況，邊境開放時間仍待觀察，若疫情顯著下降，邊境檢疫措施調整為「0加7」可望在10月上路，不過10月初就開放的機率可能性低。

中國附醫感染管控中心副院長黃高彬表示，指揮中心14日召開專家會議，所有委員的意見都同意，不再微調檢疫措施，直接朝「0加7」方向開放。近一周台灣邊境陽性率僅3.69%，國內BA.5疫情高峰過後，給予民眾心態轉換緩衝期，「0加7」最快10月中旬上路，免等到10月底。交通部應盡速規畫解禁配套，防疫旅館也要逐步退場轉型。

莫德納次世代疫苗 首批採購300萬劑，今抵台80萬劑。第一階段接種對象為65歲以上長者，符合資格人數約為167萬人，以2成5作為計算基礎，首批80萬劑會先將其中41萬劑依比率配送至各縣市，視施打狀況再做第二次配發。第二批莫德納次世代疫苗預計在18日送抵，同為80萬劑，剩餘的140萬劑將於9月底前陸續到貨。

指揮中心指揮官王必勝表示，依世界趨勢，加強劑建議優先打高風險、高齡等脆弱族群；年輕人是否不需要再打疫苗，需要往後更多證據去驗證，因為疫苗產生保護力會逐漸減弱，因應疫情變化要審慎考慮。