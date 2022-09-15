我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／對英女王愛得瘋狂...粉絲家像王室博物館

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

加拿大將派駐北京公使倪杰民 接任駐台代表

中央社多倫多15日專電

加拿大環球郵報（The Global and Mail）報導，在台海緊張局勢加劇之際，渥太華將派遣其駐北京公使倪杰民（Jim Nickel）擔任駐台代表，接替甫卸任離台的前駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）。

報導引述兩位不具名加拿大官員的話表示，對於加拿大任命倪杰民接任加拿大駐台代表，中國沒有提出反對意見。據台北的消息，倪杰民將於下周抵台。

加拿大原任駐北京大使鮑達民（Dominic Barton）已於去年12月辭職，成為礦業巨頭力拓 （Rio Tinto） 董事長。加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）已選擇一名女性職業外交官接任，但北京方面尚未批准該任命。

倪杰民是加拿大職業外交官，2018年8月開始擔任加拿大駐華大使館公使，甫於今年8月結束4年任期離任。2014年到2018年期間擔任加拿大全球事務部北美司長，2009年至2014年擔任駐新德里最高專員公署副高級專員，更早期曾任加拿大外交部長高級顧問、南亞處處長，還曾派駐日本、印尼和印度使領館；80年代後期曾在中國擔任過大學教師。

多位熟稔中國與台灣事務專家均對這項任命表示讚許。前加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，「這是很好的作法，以倪杰民的資深和他在北京的經驗，他會是提供渥太華建言的重要角色。」

趙樸表示，倪杰民外交經驗豐富，可以向趙美蘭提供有關中國犯台的實地情報並為加拿大正在草擬的印太戰略提供建言。

趙樸還表示，倪杰民還可以分析中國在台從事的假宣傳活動、如何試圖影響台灣未來兩年內即將舉行的選舉，並即時解析在台灣海峽和印太地區發生的軍事戰術演習。

前加拿大駐中國大使及駐台代表馬大維（David Mulroney）也稱讚倪杰民是「非常稱職」的人選，並強調加拿大駐台代表是個很重要的職位。

馬大維表示，「就人員配備、加拿大利益的重要性以及問題的複雜性而言，這是我們更大、更重要的職位之一。」

加拿大前駐台北貿易辦事處處長芮喬丹甫於8月22日卸任返加。台灣原任駐加拿大代表陳文儀也在同月卸任返台。新任駐加代表曾厚仁已抵達渥太華履新。

加台國會議員友好協會主席、加拿大自由黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）即將率領加國參眾議員於10月初訪台。儘管此舉遭致北京抗議，但加拿大總理杜魯道的政府對此表示，加拿大尊重議員的訪台決定。

史葛洛14日表示，10月8日那一周率團訪台的目標是加強與台北的關係。她還表示，加台國會議員友好協會組織成員通常一年會去台灣訪問兩次。

加拿大 北京 喬丹

上一則

安倍晉三國葬 蔡英文指派蘇嘉全、王金平、謝長廷出席

延伸閱讀

習近平未與教宗會面 北京稱願續對話梵蒂岡

習近平未與教宗會面 北京稱願續對話梵蒂岡
法國芥末醬大缺貨 加國熱浪成禍首

法國芥末醬大缺貨 加國熱浪成禍首
北京高校傳播再增16例 天津全市核酸

北京高校傳播再增16例 天津全市核酸
芝天道快速路 20億轉售66%股權

芝天道快速路 20億轉售66%股權

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
TVBS大樓外觀。記者徐兆玄／攝影

TVBS主播宮鬥有後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

2022-09-13 12:18
英特爾執行長基辛格預測中國五年內不會攻台。（路透）

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

2022-09-09 01:02
台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。圖/讀者提供

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

2022-09-11 13:32

超人氣

更多 >
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
烏克蘭總統澤倫斯基驚傳車禍 發言人曝光「傷勢情況」

烏克蘭總統澤倫斯基驚傳車禍 發言人曝光「傷勢情況」
洛縣男孩在早餐店內遭性侵 顧客阻止 視頻全錄

洛縣男孩在早餐店內遭性侵 顧客阻止 視頻全錄
爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心

爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心