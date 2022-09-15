加拿大將派駐北京公使倪杰民 接任駐台代表

加拿大 環球郵報（The Global and Mail）報導，在台海緊張局勢加劇之際，渥太華將派遣其駐北京 公使倪杰民（Jim Nickel）擔任駐台代表，接替甫卸任離台的前駐台代表芮喬丹 （Jordan Reeves）。

報導引述兩位不具名加拿大官員的話表示，對於加拿大任命倪杰民接任加拿大駐台代表，中國沒有提出反對意見。據台北的消息，倪杰民將於下周抵台。

加拿大原任駐北京大使鮑達民（Dominic Barton）已於去年12月辭職，成為礦業巨頭力拓 （Rio Tinto） 董事長。加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）已選擇一名女性職業外交官接任，但北京方面尚未批准該任命。

倪杰民是加拿大職業外交官，2018年8月開始擔任加拿大駐華大使館公使，甫於今年8月結束4年任期離任。2014年到2018年期間擔任加拿大全球事務部北美司長，2009年至2014年擔任駐新德里最高專員公署副高級專員，更早期曾任加拿大外交部長高級顧問、南亞處處長，還曾派駐日本、印尼和印度使領館；80年代後期曾在中國擔任過大學教師。

多位熟稔中國與台灣事務專家均對這項任命表示讚許。前加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，「這是很好的作法，以倪杰民的資深和他在北京的經驗，他會是提供渥太華建言的重要角色。」

趙樸表示，倪杰民外交經驗豐富，可以向趙美蘭提供有關中國犯台的實地情報並為加拿大正在草擬的印太戰略提供建言。

趙樸還表示，倪杰民還可以分析中國在台從事的假宣傳活動、如何試圖影響台灣未來兩年內即將舉行的選舉，並即時解析在台灣海峽和印太地區發生的軍事戰術演習。

前加拿大駐中國大使及駐台代表馬大維（David Mulroney）也稱讚倪杰民是「非常稱職」的人選，並強調加拿大駐台代表是個很重要的職位。

馬大維表示，「就人員配備、加拿大利益的重要性以及問題的複雜性而言，這是我們更大、更重要的職位之一。」

加拿大前駐台北貿易辦事處處長芮喬丹甫於8月22日卸任返加。台灣原任駐加拿大代表陳文儀也在同月卸任返台。新任駐加代表曾厚仁已抵達渥太華履新。

加台國會議員友好協會主席、加拿大自由黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）即將率領加國參眾議員於10月初訪台。儘管此舉遭致北京抗議，但加拿大總理杜魯道的政府對此表示，加拿大尊重議員的訪台決定。

史葛洛14日表示，10月8日那一周率團訪台的目標是加強與台北的關係。她還表示，加台國會議員友好協會組織成員通常一年會去台灣訪問兩次。