旅行團客指引通過 台邊境最快下月開放…從修正3+4開始

指揮中心通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」。根據觀光局規畫，旅客無論是出入境旅客、旅行社無論導遊還領隊，全都需完成疫苗追加劑施打，行程安排要團進團出，不可脫團或有個人行程。（本報系資料照）

台灣民眾引頸期盼台灣邊境鬆綁，指揮中心昨證實已通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但跨境旅遊禁團令仍未解除。指揮中心指揮官王必勝昨天表示，通過指引是為了未來開放做準備，不涉及開放時間或條件，目前本土OmicronBA.5疫情 仍上升中，當疫情達高峰、趨勢向下，會更積極規畫開放時程。

交通部觀光 局表示，出入境的團客都需打滿新冠肺炎疫苗追加劑，採團進團出，不可有私人行程。

根據觀光局規畫，出入境團客操作指引大致分三大部分，包括對旅客、旅行社，旅遊產品規畫以及相關防疫 措施等。

旅客部分，無論出入境都需完成疫苗追加劑施打，且要遵守相關防疫措施。至於追加劑是指打滿三劑還是四劑？觀光局表示，要看指揮中心規定與安排。

至於旅行社，觀光局說，無論是導遊或領隊都要完成疫苗追加劑施打，且須經過相關訓練，熟悉指引規範。

交通部觀光局副局長林信任說，三項措施主要是為重啟跨境旅遊做準備措施，交通局也會依照指引內容跟最新修訂做講習，為重啟旅遊做準備。未來該指引也將搭配指揮中心的防疫政策，包括入境是否要快篩、檢疫天數等相關規定，再進行微調。

王必勝重申，現在疫情還在高峰，且持續上升中，但同時也在為開放時程做準備，本次指引通過並不涉及開放時間或條件，未來仍可能微調，待疫情過高峰開始降溫，才會積極規畫時程。

至於何時疫情可能趨緩？王必勝日前曾說明，指揮中心設想這波疫情會在9月中下旬達高點，確定疫情趨勢往下二到三周後，才會考慮開放相關邊境措施，預期時間點可能落在10月。屆時不會一口氣全開，從修正「3+4」著手，如改為一人一室、提高每周入境人數、接著考慮將入境檢疫改為「0+7」。

觀光局也提到，不少業者反映入境檢疫「3+4」若維持，恐不利招攬旅客來台，希望檢疫措施再放寬。王必勝表示，每周入境上限、「3+4」開放一人一室等，都會討論，目前仍在觀察防疫旅館量能使用情形。