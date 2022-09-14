台灣國門未開航廈先塞爆 民航局管控尖峰航班 惹議

桃園機場入境旅客擠爆，民航局要求航空公司管控航班量能，引爆旅遊業者不滿。記者季相儒／攝影

隨著邊境 檢疫措施逐步放寬，最近桃園機場 入境數明顯增加。日前爆出因防疫 計程車量能不足，入境旅客擠爆機場，交通部民航局日前發函要求航空公司管控航班量能，每日下午3時到晚上7時59分不予增班，消息一出，引爆旅遊業者不滿。

這一、兩個月來，桃機入境人數明顯增加，本月起，居家檢疫「3加4」（後4天可返家1人1室自主防疫）新制上路，桃機入境恢復率由8.3%提升到10.8%。但不少防疫計程車已退場，疏運量能不足，指揮中心從9月起開放入境旅客可自駕離開機場，同住同一檢疫處所的旅客可共乘防疫車輛。

不過，雖然居檢流程鬆綁，但入境班機落地後，旅客仍有「防疫」步驟，例如排隊受檢、確認入境檢疫表格、領取唾液PCR器具，通關、提領行李後，做完唾液PCR，才能離開機場。

這些入境流程，旅客數少時還能應付，但隨入境旅客數增加，航廈內檢疫動線無法再擴充、防疫計程車又量能不足，塞車景象可想而知。之前就發生入境旅客後為了等防疫計程車，不僅苦候3，4小時，大批旅客更因此塞爆航廈，引發高層關切。

航空公司最近收到民航局寄發信件，指「為改善桃園機場尖峰時段入境旅客於航廈久候情形，桃機盤點其服務量能，將實施入境旅客管控措施：每日下午3時到晚間7時59分不予增班，且該時段今年冬季航班將依夏季實飛航班核准每小時相同班次數。」消息一出，讓旅遊業者跳腳，認為這樣的做法是頭痛醫頭、腳痛醫腳，再鬧一次國際笑話。

對此，桃機公司員工私下表示，問題在於邊境防疫政策「要開不開」，優化動線能量有限，但高層又指示旅客塞爆機場的情況「不能再發生」，結果就一路延燒到民航機入境座位數控管，最後更管到入境航機落地時段要避開尖峰期，以免入境人潮無法消化。

桃機公司表示，隨著邊境管制措施陸續放寬，近期入境旅客有漸增趨勢，尖峰時段等候時間亦有增長現象，為縮短旅客等候時間，請民航局協調航空公司控管尖峰時段航班，避免同時段湧入過多旅客，以維持旅運品質。此為暫行措施，會配合後續調整開放。