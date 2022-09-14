因應中國威脅 唐鳳：台灣研究烏克蘭傳遞訊息模式

數位部長唐鳳。（本報資料照片）

台數位發展部長唐鳳今天表示，台灣正在研究烏克蘭 在戰爭期間向外界傳達訊息的方式，包括利用衛星等工具維持通訊以及有效運用幽默對抗謠言。

路透報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上個月訪台後，中國在台灣周邊進行軍事演習操練封鎖，加劇台灣對中國可能發動攻擊的擔憂。

台灣新成立的數位發展部部長唐鳳告訴路透：「我們觀察俄羅斯2月入侵烏克蘭的經過。我們發現全世界都可以即時了解那裡發生的事。」

唐鳳說，烏克蘭有效向世界傳達了它的訊息。她說，維持高品質的即時通訊對此努力非常重要。

「這不僅是為我們自己的人民，也是為全世界關心我們的人，這樣我們就可以得到國際友人的幫助。」

為維護通訊在中國攻擊時不致中斷，唐鳳的計劃包括在未來兩年進行一項台幣5.5億元的衛星實驗計劃，以確保全台灣的網路服務正常運作。

她表示，計劃目標是維持社會穩定，並透過「立即」切換替代通訊形式，好比改用中低軌道衛星等，來維持台灣指揮系統的運行。

唐鳳補充說，台灣幾家公司正與國際衛星服務供應商進行協商，尋求這類服務在台灣合法化後能成為合作夥伴，但她並未透露細節。

烏克蘭一直在使用特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）衛星寬頻服務。

唐鳳協助製作了台灣針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的公共訊息平台，使用「迷因梗圖」（memes）和幽默來對抗不實訊息（disinformation）。台灣政府指這類訊息大部分是中國所散播，不過北京 否認。

她說：「我們非常公開地講，我們的劇本是『幽默對抗謠言』（Humor over rumor）。」

「正如我們在烏克蘭例子中看到那樣，還有人甚至有使用喜劇的想法，但當然是網路迷因梗圖，來傳播團結人民的訊息。」

身為擁有超過25萬粉絲的多產推特 用戶，唐鳳說她不在意網路攻擊，其中包括指控她是分裂分子。

中國官方媒體大量使用推特和其他西方社交媒體平台，儘管這些平台在中國被禁止。

當被問到假如中國在戰爭期間使用社交媒體進行針對台灣的訊息宣傳活動時會如何，唐鳳說這已經發生了。

「從我的角度來看，這是我的日常生活。就像您說的那種宣傳，在推特上那種敘述，已經是我們每天所面對的。」