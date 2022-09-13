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鄭南榕女曝當年逮捕3方案 問候友宜：為何採最激烈手段

記者林縉明／台北即時報導
鄭南榕女兒鄭竹梅（中）出面舉行記者會，質問新北市侯友宜，當年為什麼要選擇最激烈的措施對待鄭南榕。記者林縉明／攝影
鄭南榕女兒鄭竹梅（中）出面舉行記者會，質問新北市侯友宜，當年為什麼要選擇最激烈的措施對待鄭南榕。記者林縉明／攝影

昨天是鄭南榕75歲冥誕，民進黨新北市長參選人林佳龍前往鄭南榕紀念館致意，並表示新北市長侯友宜應重新反思是否問心有愧？侯友宜競選辦公室批是政治操作。侯友宜今受訪表示，相信民眾自有公評，尊重所有人的觀點。對此，鄭南榕女兒鄭竹梅表示，2018、2019年看政治監控檔案，發現當時處理鄭南榕有三個方案，請教侯友宜市長，是否有印象當時如何做決定，為什麼要採取最強烈的措施，歡迎有侯友宜有機會到鄭南榕基金會一起面對過去歷史。

鄭竹梅今天下午在民進黨立委蘇巧慧、林佳龍競選辦公室發言人李晏榕陪同下，於立法院民進黨團記者室舉行記者會。鄭竹梅說，昨天是鄭南榕75歲冥誕，所以邀請林佳龍到基金會，會後看到侯友宜辦公室說這是建立在家屬傷口上，這樣的方式跟態度才是建立在家屬傷口上。

鄭竹梅指出，2018、2019年看政治監控檔案發現，當時拘提鄭南榕時其實有三個方案，平和等待人出來跟軍警鎮暴拘提等，請教鄭南榕如何決定，侯友宜做為市長候選人，未來甚至可能參與選舉帶領國家走向的人，要誠實面對曾經做過的事情，邀請侯友宜有時間歡迎到鄭南榕基金會紀念館，想想台灣未來怎麼走下去。

對於今天出面舉行記者會，鄭竹梅表示，選擇站出來是因為鄭南榕案非常具有代表性，代表政治人物如何面對過去的作為，所以她鼓起勇氣開記者會是對父親的交代。

鄭竹梅強調，林佳龍是受基金會董事邀請前往參觀，政治人物本來就要受大眾檢視，所謂的政治操作，這才是建立家屬傷痛上的傷痛。

蘇巧慧向侯友宜提出兩點質疑，當時到底為什麼要採取最激烈方式處理；另外，三十年後的現在，隨著時空環境改變，對於當年的做有有什麼看法，是否有反省改變，這不是用政治操作或奉命行事就能掩蓋過去。

侯友宜 民進黨

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