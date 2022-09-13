我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克不想收購 推特股東卻準備批准賣給他了

高盛：中國「清零」政策 2023上半年人代會後才可能變

中資挖角台灣人才 香港芯原台灣分公司老總被起訴

記者蕭雅娟／台北即時報導
芯原台灣公司負責人詹俊才遭檢方依法起訴。（本報資料照片）
芯原台灣公司負責人詹俊才遭檢方依法起訴。（本報資料照片）

中國大陸企業利用港商公司在台設立辦事處，以百萬年薪挖角台灣高科技人才。士林地檢署查出，台灣芯原公司從2014年1月間至去年，利用僑外資名義非法在台從事IC設計等營業活動，8年獲利8億8793萬餘元台幣（約2849萬美元），負責人62歲詹俊才日前遭依兩岸人民關係條例起訴。中國大陸芯原負責人戴偉民通緝中。

起訴指出，中國大陸芯原公司2014年1月間，用僑外資名義，在台設立香港芯原台灣分公司，同年月14日，中國大陸芯原員工用外匯500萬元台幣（約16萬美元），完成驗資、設立登記程序，戴偉民指示詹俊才擔任總經理，綜理芯原台灣分公司業務。

詹俊才在內湖科學園區、新竹金山六街辦公室，率領丁姓資深會計、林姓人事經理兼出納、其他業務人員和工程團隊，從事IC設計、測試、IP銷售、一站式服務，財務帳務按月按年會報中國芯原，每年盈餘獲利最後都上繳中國芯原，績優表現優良員工上可取得中國芯原員工認股權。

詹俊才認罪說，2020年8月起，芯原集團結構調整，中國芯原實質控制英屬開曼群島芯原控股公司、香港芯原、台灣芯原。台灣芯原變成中國芯原100%持股的子公司，完全陸資公司，香港只有一個聯絡人，台灣分公司賺的錢一定是中國芯原控制。

詹指出，提給投審會的文件是過時資料，未揭露當時股權結構，這些資料是中國芯原給台灣芯原。詹也稱，在台灣取得統一編號，才能獲得客戶新人拿到生意，實質上芯原台灣訂單有關IC設計，都是中國芯原處理，每年盈餘必須回，員工調薪也是中國芯原處理。

丁姓資深會計證稱，早在2016年，集團挑整組織架構前，營運總部就是在上海，台灣的帳務估算、調整都必須給上海檢視，也要和上海開結帳會議，因為是「子公司」要配合中國芯原的會計師查帳、提供資料，每年去上海開集團銷售會議，上海的員工應該超過500人，另500美元以上的差旅費，詹批核過後還要傳到中國芯原審批。

檢方查出，香港芯原公司資本額僅20萬港幣（約2.56萬美元），遠低於台灣分公司資本額，台灣分公司資本額500萬台幣的匯款人雖然是香港芯原，但地址則在中國芯原在上海的營運地址。

檢方指出，詹和戴等人的通訊軟體對話紀錄，詹需向戴報告台灣地區業務，台灣的員工最終需要經過戴面試，他們早知道台灣芯原未經主管機關許可，非法經營涉及犯罪。

「挖角高科技人才從事IC測試」，涉嫌違反台灣地區及中國大陸地區人民關係條例第40條之1第1項、第93條之2第1項大陸地區營利事業非法從事業務活動罪。檢方依修正前兩岸關係條例起訴詹俊才，陸裔美籍的戴偉民遭通緝。不法所得從2014到2021年每年破億元，共計8億8793萬餘元，建請法院沒收或追徵其價額。

香港 通緝 面試

上一則

藍白指控擋民間採購疫苗 陳時中：我是瘋子嗎

下一則

網傳蔡英文、賴清德大打出手 總統府：假訊息已報案

延伸閱讀

上海合作會將登場 普亭、習近平各有盤算

上海合作會將登場 普亭、習近平各有盤算
32個月未出國 中國官宣習近平14日訪中亞…將晤普亭

32個月未出國 中國官宣習近平14日訪中亞…將晤普亭
香港確診連跌3天 張竹君：看秋節後反彈否

香港確診連跌3天 張竹君：看秋節後反彈否
不畏疫情 中秋節上海人傾巢而出 各景點人山人海

不畏疫情 中秋節上海人傾巢而出 各景點人山人海

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
台指揮中心宣布，9月12日起，美、加、紐、澳、歐洲與邦交國等國民來台享免簽證待遇。圖為搭乘美國航班旅客入境後，填寫相關檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)

美、加、紐、澳、歐人士 9/12起入台免簽

2022-09-06 02:29
住在新北市永和區的梁姓男子5日晚間在住宅被發現僅剩軀幹與左腳，頭顱與另3肢消失。圖為相關人員準備將遺體送往殯儀館暫存，等待相驗。(中央社）

台新北永和驚見無頭屍 甫退休大哥為疑凶…鄰居心裡發毛

2022-09-05 12:14
台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。圖/讀者提供

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

2022-09-11 13:32

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光