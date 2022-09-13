中資挖角台灣人才 香港芯原台灣分公司老總被起訴

芯原台灣公司負責人詹俊才遭檢方依法起訴。（本報資料照片）

中國大陸企業利用港商公司在台設立辦事處，以百萬年薪挖角台灣高科技人才。士林地檢署查出，台灣芯原公司從2014年1月間至去年，利用僑外資名義非法在台從事IC設計等營業活動，8年獲利8億8793萬餘元台幣（約2849萬美元），負責人62歲詹俊才日前遭依兩岸人民關係條例起訴。中國大陸芯原負責人戴偉民通緝 中。

起訴指出，中國大陸芯原公司2014年1月間，用僑外資名義，在台設立香港 芯原台灣分公司，同年月14日，中國大陸芯原員工用外匯500萬元台幣（約16萬美元），完成驗資、設立登記程序，戴偉民指示詹俊才擔任總經理，綜理芯原台灣分公司業務。

詹俊才在內湖科學園區、新竹金山六街辦公室，率領丁姓資深會計、林姓人事經理兼出納、其他業務人員和工程團隊，從事IC設計、測試、IP銷售、一站式服務，財務帳務按月按年會報中國芯原，每年盈餘獲利最後都上繳中國芯原，績優表現優良員工上可取得中國芯原員工認股權。

詹俊才認罪說，2020年8月起，芯原集團結構調整，中國芯原實質控制英屬開曼群島芯原控股公司、香港芯原、台灣芯原。台灣芯原變成中國芯原100%持股的子公司，完全陸資公司，香港只有一個聯絡人，台灣分公司賺的錢一定是中國芯原控制。

詹指出，提給投審會的文件是過時資料，未揭露當時股權結構，這些資料是中國芯原給台灣芯原。詹也稱，在台灣取得統一編號，才能獲得客戶新人拿到生意，實質上芯原台灣訂單有關IC設計，都是中國芯原處理，每年盈餘必須回，員工調薪也是中國芯原處理。

丁姓資深會計證稱，早在2016年，集團挑整組織架構前，營運總部就是在上海，台灣的帳務估算、調整都必須給上海檢視，也要和上海開結帳會議，因為是「子公司」要配合中國芯原的會計師查帳、提供資料，每年去上海開集團銷售會議，上海的員工應該超過500人，另500美元以上的差旅費，詹批核過後還要傳到中國芯原審批。

檢方查出，香港芯原公司資本額僅20萬港幣（約2.56萬美元），遠低於台灣分公司資本額，台灣分公司資本額500萬台幣的匯款人雖然是香港芯原，但地址則在中國芯原在上海的營運地址。

檢方指出，詹和戴等人的通訊軟體對話紀錄，詹需向戴報告台灣地區業務，台灣的員工最終需要經過戴面試 ，他們早知道台灣芯原未經主管機關許可，非法經營涉及犯罪。

「挖角高科技人才從事IC測試」，涉嫌違反台灣地區及中國大陸地區人民關係條例第40條之1第1項、第93條之2第1項大陸地區營利事業非法從事業務活動罪。檢方依修正前兩岸關係條例起訴詹俊才，陸裔美籍的戴偉民遭通緝。不法所得從2014到2021年每年破億元，共計8億8793萬餘元，建請法院沒收或追徵其價額。