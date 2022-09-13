我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

日經：中8月駭攻只是初步展演 台政軍民應防備網路戰

編譯劉忠勇／即時報導
台鐵新左營車站螢幕牆8月被駭客入侵，出現「老巫婆竄訪台灣」等字樣。(取材自臉書)
台鐵新左營車站螢幕牆8月被駭客入侵，出現「老巫婆竄訪台灣」等字樣。(取材自臉書)

在中國大陸海空軍擾境壓迫之下，台灣正加強鞏固軍力，明年國防支出也將增加15%。不過，台灣因應另一種殺傷力相當強大的網路戰，也得備妥禦敵措施。

美國眾院議長裴洛西8月初訪台之際，台灣的政府和民間即成了網攻目標。便利商店7-11的廣告看板赫然出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」的字樣，還有一座被駭的戶外電子看板稱裴洛西為「老巫婆」。總統府、外交部、國防部的網站也因被駭的一度關閉。

資策會資安所生態中心智庫組研究經理郭思偉向日經新聞分析，當駭客入侵火車站和便利商店的看板螢幕以及大學網站，這樣的網攻就嚴重了。由此可見惡意程式已經植入，資料可能已被盜取。

中正大學助理教授王銘宏告訴日經新聞，如果電廠、醫院、交通設施被駭，損害會更大。他建議政府、軍方、社會大眾應共同設法對網攻有所防備。他說：「所有人都暴露在網攻的風險之下。」從敏感個資外洩到網路服務當機，從假消息到不實消息，到基礎設施，風險無所不在。

國家安全研究院助理研究員曾怡碩指出，中國大陸在軍演期間發動的認知作戰，並非特例。他認為這是大陸網路作戰計畫的初步展演。

智庫國際共和學會（International Republican Institute, IRI）駐台北顧問寇謐將（J. Michael Cole）認為，台灣的確嚴肅看待這類威脅，也有所因應措施，但台灣能否抵擋大規模網路攻勢，尚未經過考驗。

資策會的郭思偉建議，政府機構絕大部分的設備、軟體和靭體，最好都沒有「中國製造」的部件。他說，即使最初沒偵測到任何惡意程式，並不表示經過更新和系統升級後也沒有，「這就是所謂的供應鏈安全，供應鏈安全也很重要」。

裴洛西 供應鏈 個資外洩

上一則

藍白控擋疫苗 陳時中嗆：我是瘋子嗎

下一則

宜蘭選舉╱被指賤賣宜蘭市產圖利 江聰淵陣營：錯誤拼湊

延伸閱讀

斯洛伐克大報刊登吳釗燮專文 傳達台灣應納入UN體系

斯洛伐克大報刊登吳釗燮專文 傳達台灣應納入UN體系
馬斯克說 聯準會大幅升息恐致通縮 眾人看法兩極

馬斯克說 聯準會大幅升息恐致通縮 眾人看法兩極
中央地鐵將通車 聯邦金山官員同慶 期待帶動經濟、方便出行

中央地鐵將通車 聯邦金山官員同慶 期待帶動經濟、方便出行
分析：裴洛西訪台後 烏克蘭漸從親中轉為挺台

分析：裴洛西訪台後 烏克蘭漸從親中轉為挺台

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
台指揮中心宣布，9月12日起，美、加、紐、澳、歐洲與邦交國等國民來台享免簽證待遇。圖為搭乘美國航班旅客入境後，填寫相關檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)

美、加、紐、澳、歐人士 9/12起入台免簽

2022-09-06 02:29
住在新北市永和區的梁姓男子5日晚間在住宅被發現僅剩軀幹與左腳，頭顱與另3肢消失。圖為相關人員準備將遺體送往殯儀館暫存，等待相驗。(中央社）

台新北永和驚見無頭屍 甫退休大哥為疑凶…鄰居心裡發毛

2022-09-05 12:14
台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，美方特別安排台與會官員前往底特律戰車工廠，試乘第一輛專為台改裝的M1A2T戰車。圖/讀者提供

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

2022-09-11 13:32

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光