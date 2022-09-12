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藍白控擋疫苗 陳時中嗆：我是瘋子嗎

記者胡瑞玲、林麗玉、潘才鉉／台北即時報導
政府被質疑卡民間買疫苗，民進黨台北市長參選人陳時中（中）12日氣得說：「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗？」記者許正宏／攝影
政府被質疑卡民間買疫苗，民進黨台北市長參選人陳時中（中）12日氣得說：「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗？」記者許正宏／攝影

慈濟慈善基金會執行長顏博文曝BNT採購「秘辛」，政府有無卡民間採購疫苗？成為台北市長參選人攻防焦點。國民黨蔣萬安批評政府「阻擋疫苗、護航高端，罔顧人命」，無黨籍黃珊珊也指「不進疫苗就是害命，政府謀財就算了，害命不可原諒。」民進黨陳時中氣得反問，「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗？」

陳稱早進對他有利 怎會擋

陳時中12日再次說明BNT採購一切「合法、合規、合約」，聯訪結束後座談，因麥克風沒關談話外洩，他氣憤說，外界指他擋疫苗，但「我是瘋子嗎？為什麼要擋？」

陳時中說，相信他是台灣數一數二對疫苗最關心、最希望、最著急疫苗早點進來的人，有救命的藥，他身為疫情負責人，疫苗越早進來對他越有利，對國人越好，所以他不可能去擋疫苗。媒體追問「若不是下面刁難卡關，為何還需總統出面協調？」陳時中表示，有些不好處理的事，總統出面處理，讓事情能夠順利，這也是應該的。

黃指卡的關 就是中央政府

慈濟、台積電、鴻海暨永齡基金會去年捐贈1,500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善基金會執行長顏博文透露，當時有政界、工商界等大老勸「買不到的，別浪費力氣」。

黃珊珊12日接受電台訪問時表示，北市府去年曾編28億元想買疫苗，找兩家公司詢價，代理商都說有貨、也願意銷售，市長柯文哲找當時衛福部長陳時中談，陳說「不用再買了，已經買了4千萬劑」，但「重點不是買不到，是政府你要不要（讓我們買），慈濟講的沒有錯」。

黃珊珊說，不管是慈濟、郭台銘，中間這個關，大家都知道卡在哪裡，「它只有一個關，就是中央政府的關」，她嗆陳時中，「你們高端要賺錢沒關係，謀財就好；不過不進疫苗，就是害命。政府只是謀財就算了，害到人命不可原諒。」陳時中則回應，「過分了，她自己檢討吧」。

蔣質疑 採購過程封存30年

蔣萬安說，「這就是你要相信慈濟，還是相信民進黨？像之前你要相信台大，還是相信民進黨一樣。」慈濟還原採購真相，直指政府阻擋疫苗，晚間又發聲明表達所說都是事實，狠狠打臉陳時中與民進黨政府。

「整個採購過程就是有人在阻擋疫苗，大家也都知道是誰。」蔣萬安表示，民進黨利用背後力量操控沒有立場、沒主見的指揮官成傀儡，不斷阻擋疫苗、護航高端，聽命行事、罔顧人命，市民無法接受。政治防疫大家非常厭惡，也認為很惡劣，不顧人民生命健康安全，到底有多大利益，要將採購過程封存30年？大家很清楚。

鴻海、慈濟與台積電去年合購1500百萬劑BNT贈給政府，首批於9月2日到貨，時任...
鴻海、慈濟與台積電去年合購1500百萬劑BNT贈給政府，首批於9月2日到貨，時任衛福部長陳時中（左四）與慈濟慈善基金會執行長顏博文（左五）等人合影。本報資料照片

疫苗 陳時中 民進黨

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