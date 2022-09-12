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斯洛伐克大報刊登吳釗燮專文 傳達台灣應納入UN體系

中央社台北12日電
在第77屆聯合國大會開議前夕，斯洛伐克大報「真理報」12日刊登外交部長吳釗燮專文，指出台灣已證明是可靠與不可或缺的夥伴。（外交部提供）中央社
在第77屆聯合國大會開議前夕，斯洛伐克大報「真理報」12日刊登外交部長吳釗燮專文，指出台灣已證明是可靠與不可或缺的夥伴。（外交部提供）中央社

在第77屆聯合國大會開議前夕，斯洛伐克大報「真理報」今天刊登外交部長吳釗燮專文，指出台灣已證明是可靠與不可或缺的夥伴，台灣人民願意做出貢獻，應讓台灣與大家一起為全球利益做出努力。

台灣駐斯洛伐克代表處發布新聞稿說，中國以眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由，採取一系列軍事恫嚇及經濟脅迫台灣的措施，已經引起斯洛伐克對台灣海峽和平與穩定的關注。

代表處說，斯國中間偏左主要報紙「真理報」（Pravda）在紙本及網路版全文刊載吳釗燮以「讓我們全體團結一致，共同為全球福祉努力」（Working as one for the global good）為題的文章。吳釗燮在文章中說：「感謝許多國家已認知台灣能對全球做出貢獻，並開始支持台灣加入聯合國體系」。

吳釗燮指出，國際社會正面臨從2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒疫情、氣候變遷、俄羅斯入侵烏克蘭及供應鏈中斷等一系列前所未有的危機，於此同時，中國加大對台文攻武嚇，危及區域和平與穩定。他說，當聯合國會員國再度於紐約開會，所有包含台灣人民在內的聲音均應該被聽見，並讓台灣參與為全球利益應對這些挑戰的合作努力。

他指出，由於中國的無情打壓，台灣無法參與最大、最重要的全球合作組織。北京刻意將自身的「一中原則」與聯合國大會第2758號決議混為一談，宣稱台灣是中國的一部分，誤導國際社會。他說，事實上，2758號決議並未在台灣議題上採取立場，甚至沒有提到「台灣」兩字。

吳釗燮說，聯合國大會第2758號決議遭錯誤解讀，導致台灣參與聯合國與相關機構的權利長年被剝奪，讓國際社會無法受惠於台灣的貢獻。更糟糕的是，中國試圖改寫台灣在聯合國地位的作為，破壞全球和平與穩定，中國近來在台灣周邊進行的危險軍事演習就是例證。

他在文末呼籲國際社會齊心協力，天災危機環環相扣，要全世界合作才可能解決。台灣已證明自己是可靠與不可或缺的夥伴，台灣人民願意做出貢獻，應讓台灣與大家一起為全球利益努力。

駐斯洛伐克代表處說，吳釗燮去年10月曾接受斯國最大智庫「全球安全」（GLOBSEC）邀請來訪，在「台灣論壇」（Taiwan Forum）發表公開演講，並接受「真理報」專訪，此次專文再度獲刊，不但呼應吳釗燮對中國霸權提出的警告，並顯示斯洛伐克對台海危機的關注。

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