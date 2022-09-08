墨菲：對台支持堅若磐石 推美台高標準自由貿易協定

台總統蔡英文（前左）8日在總統府接見美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席墨菲（Stephanie Murphy）（前右）訪問團。中央社

眾院 軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席墨菲率領跨黨派議員訪台，昨天在台總統府獲蔡英文 總統接見。這是八月初中共軍演後，第六個來自美國的訪問團。蔡英文表示，台灣不會屈服於脅迫之下，更要捍衛民主制度與方式；也希望未來和美國簽署「避免雙重課稅協定」，為彼此打造更好的投資 環境。

蔡英文指出，台灣會持續和美國一起努力建立更緊密的經貿關係，「台美21世紀貿易倡議」已宣布將展開協商談判，也希望未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定（ADTA）」，為彼此打造更良好的投資環境，期盼在座議員能夠一起支持。

墨菲指出，此次代表團與之前到訪的國會代表團一樣，象徵著美國國會對台灣堅若磐石的承諾；這是來自國會強而有力的訊息，因為國會是美國政府同等重要的分支，國會有權力擬定法案及政策，這些政策及法案不會隨著總統的政權交迭而消失，而是持續傳承。「台灣關係法」就是其中最好的例證。

墨菲表示，國會現在能做最重要的事情之一，就是深化美國與台灣的經濟關係，尤其是推動一個美台之間高標準的自由貿易協定；文化方面像是學術界、公民社會及政府的交流也很重要。她還提到，自己非常希望能在佛羅里達的奧蘭多看到鼎泰豐來開分店。

訪團也前往立法院與國防外交委員會及跨黨派立委交流，據與會立委轉述，雙方主要聚焦在軍事、科技、經濟等議題，訪團成員認為，美對台安全維護承諾應該可以更清晰。