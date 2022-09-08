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法國參議院訪問團到立院 盼台法經貿有更多合作

記者歐陽良盈／台北即時報導
法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（左三，Cyril Pellevat）一行，上午前往立法院拜會院長游錫堃（左四），並參觀議場。記者黃義書／攝影
法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（左三，Cyril Pellevat）一行，上午前往立法院拜會院長游錫堃（左四），並參觀議場。記者黃義書／攝影

法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）訪問團今天拜會立法院，雙方在閉門會議中就經貿、人權、憲政體制等問題進行交流，盼未來能有更多的合作。

法國訪問團今到立法院，由立法院長游錫堃、立院民眾黨團總召邱臣遠、民進黨立委林楚茵、國民黨立委葉毓蘭以及時代力量立委王婉諭等人接待。

邱臣遠表示，中國對台文攻武嚇，最近台海情勢緊張，法國的支持對台灣非常重要。今天他在會中，提出國會外交、經貿與科技、教育文化等議題，和法國代表團交流。

法國代表團提出人權、憲政改革、性平等議題，和台灣立院代表團進行討論，邱臣遠說，法國政府積極推動新創產業發展，台法雙方企業也建立良好的經貿關係，並有很多互補性技術合作，本月初他與立法院近30位跨黨派立委共同成立「立法院中小及新創企業發展策進會」並擔任會長，期盼未來能藉由這個平台，促進台法中小及新創企業持續合作，讓台法雙邊優勢有更多的發揮。

邱臣遠表示，台法兩國經貿關係相當緊密，法國是台灣2021年在歐洲的第五大貿易夥伴，也是台灣在歐洲非常重要的科研夥伴，2021年台法貿易總額約50.3億美元，台灣對法國主要出口電腦與積體電路，法國對台主要出口飛機、積體電路與藥劑。

邱臣遠在會議中說，法國是台灣重要的科技合作夥伴，我國科技部與法蘭西自然科學院之間合作多年，包括1999年共同成立的「台法科技獎」，以及2018年進駐台灣的法國新創平台French Tech Taiwan，期盼台法日後持續深化科技交流以及新創企業合作。

法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（左，Cyril Pellevat）一行，上...
法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（左，Cyril Pellevat）一行，上午前往立法院拜會院長游錫堃（中），並參觀議場。記者黃義書／攝影
法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發，Cyril Pellevat）一行，上午前...
法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發，Cyril Pellevat）一行，上午前往立法院拜會院長游錫堃，並參觀議場。記者黃義書／攝影

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