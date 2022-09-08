美台國會議員對談 美眾議員：對台安全承諾應更清晰

眾院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席墨菲（著紅衣者）等訪問團，今天前往台立法院參訪交流，離開前與台立法院長游錫堃等人合影留念。記者林縉明／攝影

眾院 軍事委員會訪問團今天前往台灣立法院，與台國防外交委員會及跨黨派立委交流，據台灣與會立委轉述，會中雙方共16位國會議員都有發言，主要聚焦在軍事、科技、經濟等議題，同時，眾院訪團也認為，美對台安全維護承諾應該可以更清晰。

與會的國民黨立委江啟臣 轉述，會中彼此充分交換意見，不外乎關注台海情勢跟台美間軍事交流合作、軍售案等，在經貿議題上，除了台美21世紀貿易倡議外，更呼籲把台灣納入亞太經濟架構，雙方樂見雙邊關係強化，希望未來國會交流能夠持續。

江啟臣說，台方也提出對於台美軍事交流合作、下周美國要審查的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）的關切，其他還有能源議題、人口販運等議題討論。

針對美方對台承諾部分，江啟臣說，基本上聽到的仍是停留在政策面意見，台方當然希望美方對台承諾更具體，不要有承諾模糊的空見，美眾議員 則答覆，他們也認為，對台承諾應該要更具體、清晰，尤其是安全維護。

另名與會的民進黨立委羅致政說，美國國會議員訪問團，歷來都對台灣的安全承諾上，所謂的戰略模糊政策，都認為可以再更清晰一點表達對台灣的支持。近期美國國會正在處理台灣政策法案，這項法案本身就是對台海政策相對比較清晰的政策表態。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點