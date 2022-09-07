美國民主黨籍聯邦眾議員史蒂芬妮·墨菲（Stephanie Murphy）(右)昨晚率領跨黨派眾議員，搭乘長榮航空BR-159班機抵達台灣，班機於9時12分降落桃園國際機場，台 外交部政務次長田中光（中）代表接機。記者黃仲明／攝影

繼聯邦眾議院 議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美國政要訪台不斷，今晚眾院軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席、民主黨眾議員 墨菲（Stephanie Murphy）率團抵達桃園機場。

台外交部表示，此次是美國國會本會期規模最大的眾議員訪問團，將會見蔡英文總統、國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴等，且將就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

台外交部指出，墨菲等訪團從9月7日訪問到9日，成員包括聯邦眾議員法蘭克林（Scott Franklin, R-FL）、凱希力（Kai Kahele, D-HI）、威爾森（Joe Wilson, R-SC）、巴爾（Andy Barr, R-KY）、艾薩（Darrell Issa, R-CA）、譚妮（Claudia Tenney, R-NY）及凱茉可（Kat Cammack, R-FL）等8位美國聯邦眾議員。

台外交部表示，墨菲關注台海安全，今年7月曾提出跨黨派「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），並於眾院審議「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023）時提出友我修正案，而訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的眾議員，分別來自「軍事」、「外交」及「歲計」等重要委員會。

美國在台協會（AIT）則表示，墨菲是美國第一位越南裔美籍國會議員，擔任眾議院民主黨的副黨鞭，在立法上幫助民主黨人與眾議院進行溝通，此次訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環，將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈 ，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

台外交部也指出，今年已有7個美國會議員團、共28位聯邦參、眾議員來訪，面對中國不負責任的軍事挑釁，以及持續升高區域緊張情勢，美國國會再度籌組大型訪團來訪，充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持。

民主黨籍聯邦眾議員史蒂芬妮·墨菲（Stephanie Murphy）(右)昨晚率領跨黨派眾議員，搭乘長榮航空BR-159班機抵達台灣，班機於9時12分降落桃園國際機場，台外交部政務次長田中光（左）代表接機。記者黃仲明／攝影

民主黨籍聯邦眾議員史蒂芬妮·墨菲（Stephanie Murphy）(右四)昨晚率領跨黨派眾議員，搭乘長榮航空BR-159班機抵達台灣，班機於9時12分降落桃園國際機場，台外交部政務次長田中光(右五)代表接機。訪問團成員下機後在候機室外合照，現場並未發表談話。記者黃仲明／攝影