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台男涉殺胞弟「屍首全丟垃圾車」畫面曝光 分2天棄屍

記者翁至成、曾伯愷／新北即時報導
稍早棄屍監視器畫面曝光，只見梁男「抱著明顯沈重、很大一包的新北市專用垃圾袋」，漫步丟棄。記者翁至成╱翻攝
稍早棄屍監視器畫面曝光，只見梁男「抱著明顯沈重、很大一包的新北市專用垃圾袋」，漫步丟棄。記者翁至成╱翻攝

新北市73歲梁姓男子與54歲胞弟感情不睦，長年爭吵，又因遲拿不回胞弟借款約新台幣5萬元(約1623美元)，疑因此萌生殺機。9月1日(台灣時間，下同)凌晨，梁男持刀手刃胞弟，將遺體大卸八塊。警方昨天獲報失蹤案，循線登門訪查，赫見遭分屍的梁男胞弟遺體，徒留軀幹和左腳，十分駭人。

影片來源：聯合新聞網

警方6日下午4時半，在北市羅斯福路三段巷弄、趁他剛下公車時，當街逮捕梁男。他坦承弒弟分屍，警問屍首呢？他坦承「全都丟進垃圾車」。稍早棄屍監視器畫面曝光，只見梁男「抱著明顯沈重、很大一包的新北市專用垃圾袋」，漫步丟棄。

➤➤➤男在家遭分屍 同住兄失聯疑涉案

據了解，遇害的梁男在家排老么，上有5位哥哥及3位姊姊，他曾擔任台北地檢署法警，因要照顧年邁母親，選擇提早退休。想不到，因生前與大哥時有嫌隙、感情不睦，加上借錢未還，9月1日凌晨3時，睡夢中慘遭大哥狠下毒手，手刃分屍。

警方調查，梁男9月1日早上6時多先用菜刀肢解胞弟頭顱，於當天下午1時多，放入垃圾袋丟進垃圾車；隔天如法炮製，早上6點一口氣肢解左右手、右腳，於晚上7點多丟到垃圾車。

據悉，死者的張姓空中大學同學，自8月30日便無法聯繫上他。昨天下午死者兩名女同學，來到死者位於永和住處探視。因久按門鈴未有人回應，兩女焦急之下找人破門入內查看，赫見死者只剩下軀體與左腳發黑腐臭，倒臥在臥房內，嚇得她倆趕緊打電話報警。

永和警方獲報，派員趕抵，旋即組成專案小組追查，發現案發前到被人發現遺體後，僅有與死者同住的大哥，進出過命案現場。且昨天晚上，凶嫌拖著一只行李箱，怪異的離開便失去聯繫，種種跡象讓警認為，他涉有重嫌展開追緝。

今天下午4時多，警循線在台北市羅斯福路三段244巷口將人逮捕，面對警方詢問，凶嫌坦承弒殺親弟，並用刀械將屍體大卸八塊，再把死者頭顱、雙手、右腿丟進垃圾車中，目前警方正在偵詢兇嫌，釐清確切犯案動機。

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