德國之聲問是否選總統 朱立倫「謝謝時間到了」秒結束專訪

國民黨主席朱立倫接受德國之聲專訪。圖/取自德國之聲專訪影片

國民黨 主席朱立倫8月30日接受德國 之聲專訪,德國之聲6日刊出專訪內容。德國之聲記者詢問朱立倫是否會競選總統,朱立倫回應,「不,我想告訴你,國民黨會贏得選舉」,該記者要進一步詢問是否是地方選舉時,朱立倫馬上打斷對話,「謝謝你的採訪,時間到了」,立即結束專訪。

影片來源:聯合新聞網

德國之聲問及國民黨副主席夏立言訪中一事,並向朱立倫表示「不明白為什麼作為一個台灣的在野黨,你要與中國官員談論這些你無法控制的事情,你能得到什麼成果?」朱立倫表示他主要的目的是傾聽在中國大陸台灣人的心聲,該記者又糾正朱立倫,「我問的是與中國官員的會談,不是台灣民眾」。

朱立倫則回應,他向中國官員提到ECFA要繼續下去,這就是國民黨的目的,以及表達台灣人反對中國採取軍事行動的聲音,「我們一項一項都真正做到了。」

除了夏立言訪中,朱立倫還被問到訪美時指九二共識是「沒有共識的共識」等敏感話題,德國之聲記者詢問朱立倫是否會因九二共識隱含「一個中國」的想法,因此要把它丟入歷史灰燼?朱表示會遵守中華民國憲法,並強調大部分的台灣人民希望維持現狀。

德國之聲記者進一步詢問:「但這並没有體現在國民黨的支持度上,對嗎?最新的數據顯示你的政黨支持率已經下降到14%」,對此,朱反駁說,「不要給我們任何從民意調查中得到的錯誤信息。我們的民意調查仍然可以看到...」還沒等朱說完,記者便強調,這是來自「受人信賴的政大民調 」。

朱立倫再次反駁說:「不不不,你可以看到最近民調,國民黨比起民進黨,民調還在上升」、「我想告訴你即將到來的選舉。選舉是最好的民意調查,對嗎?」不過,德國之聲記者並未接球,直接開門見山問朱立倫:「你會競選總統嗎?」

根據雙方英文對談內容,記者一開始是詢問:「Would you be standing Mr. Chu?」朱立倫先回答「ya, I...」;記者接著把主詞問清楚::「Would you be standing for president?」朱才說:「no, I want to tell you...」試圖拉回選舉話題:「你會看到即將到來的選舉就是最好的民意調查」。

該記者接著問,「你指的是?」,朱立倫回答:「我們會贏得選舉」,記者追問是地方選舉嗎?沒想到朱立倫突然間中斷專訪,「非常感谢,謝謝你的採訪。時間到了,謝謝」,尷尬結束訪問。