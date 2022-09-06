德國之聲問是否選總統 朱立倫「謝謝時間到了」秒結束專訪

國民黨主席朱立倫接受德國之聲專訪。圖／取自德國之聲專訪影片

國民黨 主席朱立倫8月30日接受德國 之聲專訪，德國之聲6日刊出專訪內容。德國之聲記者詢問朱立倫是否會競選總統，朱立倫回應，「不，我想告訴你，國民黨會贏得選舉」，該記者要進一步詢問是否是地方選舉時，朱立倫馬上打斷對話，「謝謝你的採訪，時間到了」，立即結束專訪。

影片來源：聯合新聞網

德國之聲問及國民黨副主席夏立言訪中一事，並向朱立倫表示「不明白為什麼作為一個台灣的在野黨，你要與中國官員談論這些你無法控制的事情，你能得到什麼成果？」朱立倫表示他主要的目的是傾聽在中國大陸台灣人的心聲，該記者又糾正朱立倫，「我問的是與中國官員的會談，不是台灣民眾」。

朱立倫則回應，他向中國官員提到ECFA要繼續下去，這就是國民黨的目的，以及表達台灣人反對中國採取軍事行動的聲音，「我們一項一項都真正做到了。」

除了夏立言訪中，朱立倫還被問到訪美時指九二共識是「沒有共識的共識」等敏感話題，德國之聲記者詢問朱立倫是否會因九二共識隱含「一個中國」的想法，因此要把它丟入歷史灰燼？朱表示會遵守中華民國憲法，並強調大部分的台灣人民希望維持現狀。

德國之聲記者進一步詢問：「但這並没有體現在國民黨的支持度上，對嗎？最新的數據顯示你的政黨支持率已經下降到14%」，對此，朱反駁說，「不要給我們任何從民意調查中得到的錯誤信息。我們的民意調查仍然可以看到...」還沒等朱說完，記者便強調，這是來自「受人信賴的政大民調 」。

朱立倫再次反駁說：「不不不，你可以看到最近民調，國民黨比起民進黨，民調還在上升」、「我想告訴你即將到來的選舉。選舉是最好的民意調查，對嗎？」不過，德國之聲記者並未接球，直接開門見山問朱立倫：「你會競選總統嗎？」

根據雙方英文對談內容，記者一開始是詢問：「Would you be standing Mr. Chu？」朱立倫先回答「ya, I...」；記者接著把主詞問清楚：：「Would you be standing for president？」朱才說：「no, I want to tell you...」試圖拉回選舉話題：「你會看到即將到來的選舉就是最好的民意調查」。

該記者接著問，「你指的是？」，朱立倫回答：「我們會贏得選舉」，記者追問是地方選舉嗎？沒想到朱立倫突然間中斷專訪，「非常感谢，謝謝你的採訪。時間到了，謝謝」，尷尬結束訪問。