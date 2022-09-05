台新北永和驚見無頭屍 甫退休大哥為疑凶…鄰居心裡發毛

住在新北市永和區的梁姓男子5日晚間在住宅被發現僅剩軀幹與左腳，頭顱與另3肢消失。圖為相關人員準備將遺體送往殯儀館暫存，等待相驗。(中央社）

新北市永和區今晚驚傳分屍案，1名張姓女子向警方報警指稱，將近1周連繫不到男友，警方依照她提供的資料前往永和區智光街某5層樓舊公寓的3樓民宅查看，發現男子已經死亡多時，且疑似遭人分屍，沒有頭顱、四肢僅剩左腳，立刻封鎖現場蒐證調查中。

警方初步調查，死者是54歲梁姓男子，全家共有9名兄弟姊妹，梁男平日與64歲的長兄同住在此處公寓3樓。據稱兄弟倆8月底曾經因故吵架，當時長兄曾恐嚇過要殺害弟弟。

今天死者的張姓女友打電話報警，聲稱從8月30日便聯絡不上梁男，提供地址請警方協助查看，當地派出所員警於下午5時許到訪，在梁男的臥室床底發現他的軀體，沒有頭顱、四肢僅剩左腳，疑遭分屍，現場已被清理過，房間很乾淨，研判死亡時間約3至5天。

至於頭顱是否被剁下或是塞進床底，尚待警方進一步蒐證，員警在屋內查扣菜刀、水果刀等各式刀具，疑為凶刀。警方認為梁男的長兄涉有重嫌，但目前連絡不上，調閱住處監視器則發現1名帶口罩 的男子，拖著1個行李箱外出，不排除就是梁姓大哥，據稱梁姓大哥不久前才從某政府機關的司機職位退休 ，家裡經濟狀況不好，有低收入 戶資格。

新北市永和區智光街1處老舊公寓今晚驚傳分屍命案，同住屋內的1對梁姓兄弟，54歲弟弟慘遭殺害分屍，73歲長兄則被警方懷疑是凶嫌，老鄰居聞訊不禁透露：「發生這種事，心裡很毛」！

據了解，梁氏全家共有9名兄弟姊妹，死者排行第6，是最小的男生。鄰居說，房子是他們自己的，不是租的，居住超過10年，母親亡故之後，目前只剩2名兄弟同住，皆單身沒有結婚。