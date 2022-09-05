我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

教你偷車…起亞、現代竊案暴增300% 抖音推波助瀾

台新北永和驚見無頭屍 甫退休大哥為疑凶…鄰居心裡發毛

記者翁至成、林昭彰／新北即時報導
住在新北市永和區的梁姓男子5日晚間在住宅被發現僅剩軀幹與左腳，頭顱與另3肢消失。圖為相關人員準備將遺體送往殯儀館暫存，等待相驗。(中央社）
住在新北市永和區的梁姓男子5日晚間在住宅被發現僅剩軀幹與左腳，頭顱與另3肢消失。圖為相關人員準備將遺體送往殯儀館暫存，等待相驗。(中央社）

新北市永和區今晚驚傳分屍案，1名張姓女子向警方報警指稱，將近1周連繫不到男友，警方依照她提供的資料前往永和區智光街某5層樓舊公寓的3樓民宅查看，發現男子已經死亡多時，且疑似遭人分屍，沒有頭顱、四肢僅剩左腳，立刻封鎖現場蒐證調查中。

警方初步調查，死者是54歲梁姓男子，全家共有9名兄弟姊妹，梁男平日與64歲的長兄同住在此處公寓3樓。據稱兄弟倆8月底曾經因故吵架，當時長兄曾恐嚇過要殺害弟弟。

今天死者的張姓女友打電話報警，聲稱從8月30日便聯絡不上梁男，提供地址請警方協助查看，當地派出所員警於下午5時許到訪，在梁男的臥室床底發現他的軀體，沒有頭顱、四肢僅剩左腳，疑遭分屍，現場已被清理過，房間很乾淨，研判死亡時間約3至5天。

至於頭顱是否被剁下或是塞進床底，尚待警方進一步蒐證，員警在屋內查扣菜刀、水果刀等各式刀具，疑為凶刀。警方認為梁男的長兄涉有重嫌，但目前連絡不上，調閱住處監視器則發現1名帶口罩的男子，拖著1個行李箱外出，不排除就是梁姓大哥，據稱梁姓大哥不久前才從某政府機關的司機職位退休，家裡經濟狀況不好，有低收入戶資格。

新北市永和區智光街1處老舊公寓今晚驚傳分屍命案，同住屋內的1對梁姓兄弟，54歲弟弟慘遭殺害分屍，73歲長兄則被警方懷疑是凶嫌，老鄰居聞訊不禁透露：「發生這種事，心裡很毛」！

據了解，梁氏全家共有9名兄弟姊妹，死者排行第6，是最小的男生。鄰居說，房子是他們自己的，不是租的，居住超過10年，母親亡故之後，目前只剩2名兄弟同住，皆單身沒有結婚。

梁家長兄原本當司機，不久前離職退休，鄰居形容：「他怪怪的，平常都不跟鄰居打招呼，總是晚上才回家，前2天還有看到人」、「死者比較親切，但是沒有工作無所事事，平常每隔3、4天總會碰到面，但好像從8月中下旬以後就沒再遇過。」

永和分屍命案死者鄰居說：發生這種事，覺得心裡很毛。(記者柯毓庭／攝影)
永和分屍命案死者鄰居說：發生這種事，覺得心裡很毛。(記者柯毓庭／攝影)
新北市永和區發生疑似分屍案，梁姓男子失聯多日，5日晚間在住宅被發現僅剩軀幹與左腳...
新北市永和區發生疑似分屍案，梁姓男子失聯多日，5日晚間在住宅被發現僅剩軀幹與左腳，不排除已死亡5天，圖為相關人員先運出遺體送往殯儀館暫存，等待相驗。(中央社）
永和區智光街公寓3樓為分屍命案現場。(記者翁至成／攝影)
永和區智光街公寓3樓為分屍命案現場。(記者翁至成／攝影)

退休 低收入 口罩

上一則

陳時中陷免治馬桶風暴二度道歉 藍批不尊重性別平等

延伸閱讀

台新增本土3.4萬確診 新北個案衝破7千 境外234例

台新增本土3.4萬確診 新北個案衝破7千 境外234例
新聞眼／2022新北割侯 戰火延燒2024

新聞眼／2022新北割侯 戰火延燒2024
台灣新增2萬1925例確診 新北4000例最多

台灣新增2萬1925例確診 新北4000例最多
黑白集／林佳龍新北選假的？只為綁死侯友宜

黑白集／林佳龍新北選假的？只為綁死侯友宜

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？
加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼
燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起