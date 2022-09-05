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台新增本土2.3萬確診 較上周增18.7% 疫情連3周增加

記者楊雅棠、鄒尚謙、邱宜君／台北即時報導
指揮官王必勝。（記者楊雅棠／攝影）
指揮官王必勝。（記者楊雅棠／攝影）

本土疫情連續六天破三萬後略降，5日台新增2萬3931例本土個案、172例境外個案；另確診個案中新增死亡31例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，確診數略降研判是假日效應，但與上周一相比確診數增加18.7%。另從趨勢圖可看到疫情已經連續三周增加，明顯進入下一波流行中，提醒最方便的預防方式是打疫苗

5日新增本土病例，為1萬1118例男性、1萬2807例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5329例)，台北市(3016例)，桃園市(2884例)，台中市(2528例)，高雄市(1862例)，台南市(1400例)，彰化縣(994例)，新竹縣(856例)，新竹市(619例)，屏東縣(611例)，苗栗縣(610例)，雲林縣(494例)，宜蘭縣(493例)，花蓮縣(460例)，基隆市(433例)，南投縣(327例)，嘉義縣(323例)，嘉義市(218例)，台東縣(204例)，澎湖縣(124例)，金門縣(122例)，連江縣(24例)。

5日新增31例本土病例死亡個案，為17例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月21日至9月2日，死亡日期介於5月26日至9月2日。

5日新增172例境外移入個案中，為87例男性、85例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南(6例)，印尼及香港(各3例)，日本及泰國(各2例)，中國、土耳其、韓國、新加坡、德國、菲律賓及印度(各1例)移入，另149例感染國家調查中。入境日期介於今年8月5日至9月4日。

指揮中心統計，截至目前台累計546萬7059例確診，分別為2萬9076例境外移入，543萬7929例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬94例COVID-19死亡病例，其中10078例本土，個案居住縣市分布為新北市2146例、台北市1130例、台中市1014例、高雄市945例、台南市777例、桃園市764例、彰化縣592例、屏東縣411例、雲林縣319例、南投縣297例、苗栗縣244例、嘉義縣236例、基隆市222例、宜蘭縣201例、花蓮縣及嘉義市各166例、新竹縣158例、台東縣143例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

本土疫情連續六天破三萬後略降，5日台新增2萬3931例本土個案、172例境外個案...
本土疫情連續六天破三萬後略降，5日台新增2萬3931例本土個案、172例境外個案。（圖：指揮中心提供）

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