美軍售樂山雷達後勤 台學者：可觀察是否性能提升
美國宣布對台軍售偵蒐雷達維持案。台灣軍方表示，此案為樂山長程預警雷達後續5年的後勤支援服務；學者分析，應觀察此次軍售是否提升樂山雷達性能，強化運算速度，增強同時偵蒐敵目標的數目。
美國國防安全合作署（DSCA）2日宣布，美國國務院已同意3批對台軍售案，並於今天通知國會，包括價值3.55億美元（約新台幣108億元）的60枚空對海AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、價值8560萬美元的100枚空對空AIM-9X Block II型響尾蛇（Sidewinder）戰術飛彈，以及價值6.554億美元的偵蒐雷達後續維持案。
軍方人士告訴中央社記者，偵蒐雷達後續維持一案，就是美方將針對位於新竹縣的樂山長程預警雷達，進行後續五年的後勤與支援服務，但是否為性能升級及確切項目，不便透露細節。
淡江戰略所助理教授林穎佑接受中央社訪問表示，此次美方軍售台灣大量響尾蛇飛彈及空射魚叉等精準彈藥，因為在俄烏戰爭中，飛彈消耗速度相當快，因此，美方此時售台飛彈具實質效益，但後續台灣該怎麼保存、管理，也是軍方要妥善思考方向。
林穎佑認為，長程預警雷達在此次中共對台軍演並發射東風系列彈道飛彈時發生實際效用，因此，值得關注這次預警雷達後勤軍售案是否包括性能提升。
林穎佑進一步分析，性能提升不一定是增加掃瞄距離，也可能是強化運算速度、提升同時能偵蒐敵目標的數量，並與國內外系統介接，以利強化整體反應時間、判斷精度。
國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，樂山鋪路爪長程預警雷達（AN/FPS-115 PAVE PAWS）系統是海拔最高預警雷達，能偵蒐遠距敵目標，提早發現中共彈道飛彈並予以追蹤，甚至能夠偵蒐正上方位置，對於描繪敵軍彈道點很有幫助，因樂山預警雷達已使用一段時間，這次軍售可能是更換陣列雷達PR發射、接收單元，並進行軟體維護。
樂山雷達海拔2620公尺，偵測導彈發射距離約5000公里，詳細追蹤距離約2000公里；監控對象包括，長程、短程戰術彈道飛彈彈、巡弋飛彈、空中飛行目標、無人機、水面艦艇。
軍售飛彈方面，蘇紫雲提到，美國政軍人士認定2027年前中共可能攻台，相對的精準彈藥可以抵消中共載台數量優勢，依照DSCA公開資料，台灣於1993年首次獲得魚叉飛彈，推估目前台灣共有450枚左右，此舉象徵美方希望再補充台灣飛彈庫存，這樣可以有更高機會反制中共。
中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，此次軍售案都是既有武器續購及性能維護，並沒有新興戰力。針對預警雷達部分，雖然200億預警雷達維護費用看似很多，但明年就是台灣建置預警雷達建設完成滿10年，可能出現中壽期性能提升或籌購消失性商源。
揭仲憂心，國外媒體8月就披露拜登政府將對台軍售，當時報導引用匿名官員的說法，強調不會提供引發美中升溫的軍售，有一種美方先透過媒體與中共對話的感覺。
不過，這次軍售也包括響尾蛇飛彈、以及空射魚叉飛彈，是屬於既有裝備添購，能填補國軍目前在精準彈藥上的數量缺口，對提升國軍防衛能力還是有相當的助益，但美方處理這件軍售案時，為避免導致美中緊張關係升溫所進行的訊息操作，令人擔心。
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