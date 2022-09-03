美軍售樂山雷達後勤 台學者：可觀察是否性能提升

樂山雷達站長程預警雷達系統。(取材自青年日報)

美國宣布對台軍售偵蒐雷達維持案。台灣軍方表示，此案為樂山長程預警雷達後續5年的後勤支援服務；學者分析，應觀察此次軍售是否提升樂山雷達性能，強化運算速度，增強同時偵蒐敵目標的數目。

美國國防安全合作署（DSCA）2日宣布，美國國務院 已同意3批對台軍售案，並於今天通知國會，包括價值3.55億美元（約新台幣108億元）的60枚空對海AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、價值8560萬美元的100枚空對空AIM-9X Block II型響尾蛇（Sidewinder）戰術飛彈，以及價值6.554億美元的偵蒐雷達後續維持案。

軍方人士告訴中央社記者，偵蒐雷達後續維持一案，就是美方將針對位於新竹縣的樂山長程預警雷達，進行後續五年的後勤與支援服務，但是否為性能升級及確切項目，不便透露細節。

淡江戰略所助理教授林穎佑接受中央社訪問表示，此次美方軍售台灣大量響尾蛇飛彈及空射魚叉等精準彈藥，因為在俄烏戰爭中，飛彈消耗速度相當快，因此，美方此時售台飛彈具實質效益，但後續台灣該怎麼保存、管理，也是軍方要妥善思考方向。

林穎佑認為，長程預警雷達在此次中共 對台軍演並發射東風系列彈道飛彈 時發生實際效用，因此，值得關注這次預警雷達後勤軍售案是否包括性能提升。

林穎佑進一步分析，性能提升不一定是增加掃瞄距離，也可能是強化運算速度、提升同時能偵蒐敵目標的數量，並與國內外系統介接，以利強化整體反應時間、判斷精度。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，樂山鋪路爪長程預警雷達（AN/FPS-115 PAVE PAWS）系統是海拔最高預警雷達，能偵蒐遠距敵目標，提早發現中共彈道飛彈並予以追蹤，甚至能夠偵蒐正上方位置，對於描繪敵軍彈道點很有幫助，因樂山預警雷達已使用一段時間，這次軍售可能是更換陣列雷達PR發射、接收單元，並進行軟體維護。

樂山雷達海拔2620公尺，偵測導彈發射距離約5000公里，詳細追蹤距離約2000公里；監控對象包括，長程、短程戰術彈道飛彈彈、巡弋飛彈、空中飛行目標、無人機、水面艦艇。

軍售飛彈方面，蘇紫雲提到，美國政軍人士認定2027年前中共可能攻台，相對的精準彈藥可以抵消中共載台數量優勢，依照DSCA公開資料，台灣於1993年首次獲得魚叉飛彈，推估目前台灣共有450枚左右，此舉象徵美方希望再補充台灣飛彈庫存，這樣可以有更高機會反制中共。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，此次軍售案都是既有武器續購及性能維護，並沒有新興戰力。針對預警雷達部分，雖然200億預警雷達維護費用看似很多，但明年就是台灣建置預警雷達建設完成滿10年，可能出現中壽期性能提升或籌購消失性商源。

揭仲憂心，國外媒體8月就披露拜登政府將對台軍售，當時報導引用匿名官員的說法，強調不會提供引發美中升溫的軍售，有一種美方先透過媒體與中共對話的感覺。

不過，這次軍售也包括響尾蛇飛彈、以及空射魚叉飛彈，是屬於既有裝備添購，能填補國軍目前在精準彈藥上的數量缺口，對提升國軍防衛能力還是有相當的助益，但美方處理這件軍售案時，為避免導致美中緊張關係升溫所進行的訊息操作，令人擔心。