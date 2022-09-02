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馬英九：美對台不會參戰出兵、夏立言訪陸是避戰措施

記者程遠述／台北即時報導
馬英九前總統3日表示，美對台不會參戰，應有像國民黨副主席夏立言訪陸一樣的避戰措施。（記者程遠述／攝影）
馬英九前總統3日表示，美對台不會參戰，應有像國民黨副主席夏立言訪陸一樣的避戰措施。（記者程遠述／攝影）

馬英九前總統今表示，俄羅斯及烏克蘭爆發戰爭至今傷亡累積，美國對台灣就像對烏克蘭一樣，會提供台灣武器、提供情報，但不會參戰也不會出兵，因此台灣自己要有自力更生決心，備戰不畏戰外，也要有謀和策略和避戰措施。

馬英九也提到日前國軍擊落侵擾金門的無人機，他認為國軍「動作可以更快、讓國軍有信心」。

馬英九今出席啟思民本基金會「啟思國安青年營」開幕致詞。馬英九指出，他不是懷疑美國的「疑美」論者，只是就事論事，且自己2007年就提出「和陸、友日、親美」策略，現在台灣跟美國關係更為重要，可調整為「和陸、親美、友日」，但即使台、美關係好，台灣應做好「靠自己」準備，美國不會出兵，是一個不會改變的現實。

馬英九說，美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）曾說過，如國台灣人相信美國會百分之百全然支持台灣，如同無條件的空白支票，那台灣可能會成為唯一的輸家，所以台灣要有自己的策略來解決問題。

馬英九表示，台灣要自己想辦法，方法之一就是和大陸接觸、討論，例如國民黨副主席夏立言去訪問大陸，雖然時機敏感，但這是讓大陸知道，台灣還是有人願意跟大陸接觸與討論，「就是一種避戰措施」。

馬英九說，例如他執政時因兩岸有交流「沒人覺得會打起來」，2015年和大陸領導人習近平見面時，英國媒體經濟學人還形容是「北京在主權問題上對台的最大讓步」，但五年後的2021年，經濟學人卻稱台灣是「全世界最危險地方」。

馬英九說，美國有自己的國內國情，不可能完全照台灣的希望，台灣要有自己的國安策略，他認為台灣應備戰、避戰、謀和，讓戰爭不要發生。

馬英九 烏克蘭 夏立言

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